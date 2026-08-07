Hradec nevyužil vylúčenie Besiktasu. Tréner krútil hlavou: Zápas sme nemali prehrať

Hradec Králové v základnej zostave s dvoma slovenskými futbalistami vo štvrtkovom dueli 3. predkola Európskej ligy nevyužil vylúčenie hráča tureckého Besiktasu Istanbul a prehral 0:1.
Obranca Jakub Uhrinčať odohral celý domáci duel a stredopoliar Samuel Dancák bol na ihrisku do 59. minúty.
Ich tréner David Horejš síce pochválil výkon českého mužstva, no chýbala mu presnosť v zakončení a mrzel ho lacno inkasovaný gól.
Po kvalitne odohratom prvom polčase zo strany domáceho mužstva s viacerými sľubnými príležitosťami po zmene strán prebral iniciatívu turecký tím. Horejš reagoval dvoma zmenami.
Okrem Dancáka opustil ihrisko aj útočník Mick van Buren a nahradil ho 19-ročný Nigérijčan Abdullahi Umar. Práve jeho kvality donútili obrancu Kassouma Ouattaru ku dvom faulom aj so žltou kartou a Hradec mal veľkú šancu na cenný triumf.
Vylúčenie však prospelo viac súperovi, ktorý sa stiahol do obranného bloku a domáci sa v ňom nevedeli presadiť.
O najtesnejšom víťazstve napokon rozhodol protiútok trojice Besiktasu, ktorý po nedôraznom bránení domácich zakončil Semih Kilicsoy.
Lacný gól nám skazil celý večer
„Po červenej karte sme to mali vo vlastných rukách. Namiesto toho sme inkasovali a takýto lacný gól nám skazil celý večer.
Na druhej strane, vytvorili sme si dostatočné množstvo príležitostí a na tejto úrovni ich musíme premeniť. V záverečnej časti ihriska sme neukázali dostatočné množstvo kvality.
Chlapci však odovzdali maximum a nebol to zápas, ktorý sme mali prehrať,“ zhodnotil Horejš výkon svojho mužstva na pozápasovej tlačovej konferencii.
Do odvety zrejme nebude môcť počítať so zraneným Jakubom Kučerom, ktorý v dueli ako stredopoliar zaskakoval za absentujúceho krajného obrancu.
Naopak tureckému klubu by mohol byť k dispozícii už aj belgický krídelník Leandro Trossard, posila z londýnskeho Arsenalu.
S jednogólovým náskokom pôjde do odvety aj Jagiellonia Bialystok. Poľský tím zdolal na domácom ihrisku Glasgow Rangers 2:1 aj vďaka defenzívnym chybám hostí.
Dvojnásobný finalista EL sa napokon dostal do zápasu, no v Ibrox Parku bude musieť doháňať manko. Tréner Rangers Derek McInnes nebol spokojný s výkonom svojho tímu.
Chýbala mi väčšia koncentrácia
„Nechcem vidieť ako strácame loptu pri ich pokutovom území a dovolíme súperovi z rovnakej akcie aj zakončiť.
Chýbala mi väčšia koncentrácia, agresivita a komunikácia medzi hráčmi. To sa musí zmeniť,“ povedal podľa BBC Sport McInnes, ktorý ešte v minulej sezóne siahal s Hearts na historický titul v škótskej lige.
V akcii bol vo štvrtok aj jeho bývalý zamestnávateľ, avšak tomu prvý zápas predkola nevyšiel a Benfica doma triumfovala jednoznačne 6:1. Nový kouč Wouter Vrancken tak začal pôsobenie v klube štyrmi súťažnými prehrami.
Sľubný výsledok pred odvetou na ihrisku súpera uhral senzačný švajčiarsky majster FC Thun.
Na domácej pôde si poradil s Vikingurom Reykjavík 3:0. Obzvlášť tretí gól zo záveru zápasu sa môže ukázať ako rozhodujúci, pretože Vikingur už dokázal na Islande zdolať niekoľko kvalitných mužstiev.
V uplynulých rokoch tam nezvládli svoje zápasy Panathinaikos Atény či Lech Poznaň. Poľský klub vo štvrtok doma zdolal zástupcu z Faerských ostrovov KÍ Klaksvík 1:0.
Lech sa predstavil v skupine EL naposledy ešte v ročníku 2020/2021.
Odvety 3. predkola sú s výnimkou duelu FC Iberia 1999 Tbilisi - FC Larne (utorok 11. augusta, 18.00) na programe budúci štvrtok.