Kúpili celý klub pre jedného hráča. Dnes stavajú U17 a snívajú o mužoch

Práve tu sa oslavovalo v sobotu už 80. výročie organizovaného futbalu, kde si zmerali sily starí páni Trnavy so starými pánmi Otrokoviec. Futbal tu začali hrať krátko po skončení druhej svetovej vojny.

HORNÉ OTROKOVCE. Nestáva sa tak často, že sa v obci obnovil práve v malebnej dedinke na úpätí Považského Inovca v Horných Otrokovciach sa to podarilo.

Horné Otrokovce sa koncom nultej dekády 21. storočia pohybovali na najlepších priečkach v 6. lige a bojovali o postup do krajskej súťaže, ale nezvládli kľúčové zápasy a tak nepostúpili, v roku 2020 sa o tom pre MY Trnava vyjadril vtedajší tréner Norbert Kusý, “Malo to však aj trochu iné pozadie, ktoré však netreba spomínať”.

Potom nasledoval predaj licencie Jalšovému a Horné Otrokovce pár rokov hrávali ako B-čko práve tohto klubu. V roku 2011 sa klub osamostatnil a začal svoj boj o postup z 8. ligy ObFZ Trnava.