    Tréner dostal po vyradení z MS vyhrážky smrťou. Na letisku ho bude chrániť 160 policajtov

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|29. jún 2026 o 15:25
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    Polícia zaregistrovala v internetovej diskusii hrozbu, že ho anonym chystá zabiť hneď po návrate domov.

    Tréner kórejských futbalistov Hong Mjong-po dostal po skorom vyradení tímu z majstrovstiev sveta vyhrážky smrťou.

    Športový neúspech v krajine vyvolal medzi fanúšikmi veľkú nevôľu a polícia dokonca zaregistrovala v jednej z internetových diskusií hrozbu anonyma, že sa chystá kouča hneď po jeho návrate zabiť.

    Kórejčania dorazia zo Severnej Ameriky v utorok, polícia podľa médií chystá na letisku Inčchon zaviesť prísne bezpečnostné opatrenia.

    Podľa agentúry Jonhap bude na prílet dohliadať 160 policajtov. Okrem toho prevádzkovateľ letiska poskytne 25-členný tím bezpečnostnej služby.

    Hong Mjong-po už domov dorazí ako bývalý tréner, pretože ešte v dejisku turnaja na funkciu rezignoval.

    Kórejčania na šampionáte vyhrali z troch zápasov iba ten prvý proti českej reprezentácii (2:1), potom podľahli domácemu Mexiku aj Juhoafrickej republike 0:1 a tri body im k postupu z tretieho miesta nestačili.

    Dvadsaťsedemročný Hong Mjong-po má za sebou pri reprezentácii druhé angažmán a aj to prvé skončilo neúspechom na MS 2014. Vtedy Kórejčania získali z troch stretnutí len bod.

    Južná Kórea na MS vo futbale 2026

    12.06. 04:00
    | Skupina A | Matchday 1
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    2 - 1
    Česko
    Česko
    Guadalajara | Guadalajara
    19.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Mexiko
    Mexiko
    1 - 0
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Guadalajara | Guadalajara
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    1 - 0
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Monterrey | Monterrey

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia.
    Tréner dostal po vyradení z MS vyhrážky smrťou. Na letisku ho bude chrániť 160 policajtov
    dnes 15:25
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    Domov»MS vo futbale 2026»Tréner dostal po vyradení z MS vyhrážky smrťou. Na letisku ho bude chrániť 160 policajtov