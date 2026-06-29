Tréner dostal po vyradení z MS vyhrážky smrťou. Na letisku ho bude chrániť 160 policajtov

Tréner kórejských futbalistov Hong Mjong-po dostal po skorom vyradení tímu z majstrovstiev sveta vyhrážky smrťou.
Športový neúspech v krajine vyvolal medzi fanúšikmi veľkú nevôľu a polícia dokonca zaregistrovala v jednej z internetových diskusií hrozbu anonyma, že sa chystá kouča hneď po jeho návrate zabiť.
Kórejčania dorazia zo Severnej Ameriky v utorok, polícia podľa médií chystá na letisku Inčchon zaviesť prísne bezpečnostné opatrenia.
Podľa agentúry Jonhap bude na prílet dohliadať 160 policajtov. Okrem toho prevádzkovateľ letiska poskytne 25-členný tím bezpečnostnej služby.
Hong Mjong-po už domov dorazí ako bývalý tréner, pretože ešte v dejisku turnaja na funkciu rezignoval.
Kórejčania na šampionáte vyhrali z troch zápasov iba ten prvý proti českej reprezentácii (2:1), potom podľahli domácemu Mexiku aj Juhoafrickej republike 0:1 a tri body im k postupu z tretieho miesta nestačili.
Dvadsaťsedemročný Hong Mjong-po má za sebou pri reprezentácii druhé angažmán a aj to prvé skončilo neúspechom na MS 2014. Vtedy Kórejčania získali z troch stretnutí len bod.