Boli sme lepší ako Nemecko, hovorí Xavi. Klopp si myslí, že jeho tím vie hrať lepší futbal

Tréner Jürgen Klopp s hráčmi Nemecka po remíze s Holandskom.
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Tréner Jürgen Klopp s hráčmi Nemecka po remíze s Holandskom. (Autor: TASR/AP)
TASR|25. sep 2026 o 10:53
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Holandsko aj Nemecko debutovalo pod novým trénerom.

Nemecká futbalová reprezentácia vstúpila do novej kapitoly pod vedením trénera Jürgena Kloppa remízou v A-divízii Ligy národov na ihrisku Holandska (1:1).

Päťdesiatdeväťročný kormidelník videl na hre „Die Nationalelf“ množstvo pozitív, avšak sám podotkol, že jeho tím vie hrať lepšie.

Na opačnej strane debutoval na lavičke „Oranjes“ španielsky kouč Xavi Hernandez, ktorý vyjadril spokojnosť s dominantným výkonom svojho tímu v druhom polčase.

Oba tímy sa nachádzajú v podobnej situácii, keď sa snažia zmenou na trénerskom poste nakopnúť k lepším výsledkom. Klopp aj Xavi majú navyše spoločné, že národný tím vedú prvýkrát v kariére.

Nemci vybehli nabudení, avšak po 15 minútach inkasovali. Gól kapitána Virgila van Dijka napokon neplatil po dlhom preskúmavaní systémom VAR.

Ako prvý išiel do vedenia v Johan Cruijff Aréne hosťujúci tím zásluhou Felixa Nmechu.

„Chceli sme byť otravní, vyvíjať na nich tlak a hrať energický futbal. To fungovalo naozaj dobre, hoci sme boli ku koncu príliš pasívni. Holanďania však majú skvele zohratý tím,“ povedal nemecký debutant Philipp Treu.

Nemci po zmene strán herne zaostávali, no dlho odolávali holandskému tlaku. O trojbodový zisk ich pripravil až v druhej minúte nadstavenia presný zásah Codyho Gakpa.

VIDEO: Gól Gakpa na 1:1

Vieme hrať lepšie, tvrdí Klopp

„Je tu dlhý zoznam vecí, ktoré vyšli dobre. Začali sme skvele, potom sme však mali desať minút skutočné problémy. Kým sa herné schémy ešte úplne neusadili, musíte bojovať.

Som veľmi spokojný s mnohými individuálnymi výkonmi, ako aj s nasadením. Ale vieme hrať lepší futbal – to je isté,“ povedal Klopp pre nemeckú televíziu RTL.

Dlhoročný kouč anglického FC Liverpool zaradil do kádra 16 debutantov, avšak z nich dostal priestor v základnej zostave iba obranca Treu.

„Boli to dva veľmi dobré tímy v rovnakej situácii. Oba chceli dokázať, že veci nie sú až také zlé, ako sa momentálne vnímajú. To sa prejavilo aj v zápase,“ poznamenal Klopp, ktorému zobral radosť z prvého víťazstva jeho bývalý zverenec z Anfield Road.

Fotogaléria zo zápasu Holandsko - Nemecko v Lige národov (A-divízia, skupina 2)
Germany's Felix Nmecha celebrates after scoring during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)
Brian Brobbey, of the Netherlands, lies injuerd during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)
Germany's coach Jurgen Klopp talks to his layers during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)
Germany's Felix Nmecha celebrates after scoring during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)
62 fotografií
Dutch players argue with a referee during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's Felix Nmecha scores during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Dutch players argue with a referee during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's coach Jurgen Klopp talks to Germany's Nathaniel Brown during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's Jonathan Tah fouls Brian Brobbey, of the Netherlands, during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Virgil van Dijk, of the Netherlands, celebrates after scoring first goal during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Virgil van Dijk, of the Netherlands, argues with a referee during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Virgil van Dijk, of the Netherlands, scores first goal during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Quinten Timber, of the Netherlands, passes the ball by Germany's Felix Nmecha during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Dutch players celebrate after first goal during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Virgil van Dijk, of the Netherlands, celebrates after scoring first goal during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Brian Brobbey, of the Netherlands, and Germany's Jonathan Tah fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's Nathaniel Brown, left, and Crysencio Summerville, of the Netherlands, fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's coach Jurgen Klopp gives instructions during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Brian Brobbey, of the Netherlands, and Germany's Jonathan Tah fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's Nathaniel Brown, left, and Crysencio Summerville, of the Netherlands, fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)German players pose before the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's Nathaniel Brown, left, and Germany's Yann Bisseck fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Netherlands coach Xavi Hernandez, left, and gc[ hug before the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)German players warm-up before the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's coach Jurgen Klopp talks to media before the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)German players warm-up before the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's coach Jurgen Klopp talks to Nadiem Amiri before the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's coach Jurgen Klopp watches the warm-up before the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Lothar Matthaeus talks to tv presenter Laura Wontorra during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's coach Jurgen Klopp watches the warm-up before the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's coach Jurgen Klopp talks to media before the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Netherlands coach Xavi Hernandez talks to media before the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)German players apploud to the fans after the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's coach Jurgen Klopp walks off the pitch after the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's coach Jurgen Klopp walks off the pitch after the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Dutch players celebrate after scoring during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Cody Gakpo, of the Netherlands, scores during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's goalkeeper Marc-Andre ter Stegen punches the ball oved Denzel Dumfries, of the Netherlands, during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Netherlands goalkeeper Bart Verbruggen and Virgil van Dijk hug after during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)A fan comes onto the pitch to make a photo during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's coach Jurgen Klopp hugs Yannik Engelhardt during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's Chris Fuhrich shoots by Jan Paul van Hecke, of the Netherlands, during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)A fan comes onto the pitch to make a photo during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's Chris Fuhrich shoots by Jan Paul van Hecke, of the Netherlands, during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Crysencio Summerville, of the Netherlands, heads the ball over Germany's Nathaniel Brown during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Security chases a fan who invaded the pitch during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Mexx Meerdink, of the Netherlands, misses during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's Karim Adeyemi argues with Netherlands goalkeeper Bart Verbruggen during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Netherlands goalkeeper Bart Verbruggen punches the ball in front of Germany's Younes Ebnoutalib during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Netherlands coach Xavi Hernandez talks to Joey Veerman during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's coach Jurgen Klopp talks to match official during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Germany's Jonathan Tah, left, and Joshua Kimmich fight for the ball with n6[ during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)A Dutch fan watches the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Micky van de Ven, of the Netherlands, left, and Germany's Nathaniel Brown fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Denzel Dumfries, of the Netherlands, in action in front of Germany's Nathaniel Brown during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Netherlands coach Xavi Hernandez talks to Cody Gakpo,during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Netherlands coach Xavi Hernandez talks to Cody Gakpo,during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Virgil van Dijk, of the Netherlands, reacts during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)A Dutch fans stands during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Netherlands coach Xavi Hernandez, left, and Germany's coach Jurgen Klopp hug before the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Jan Paul van Hecke, of the Netherlands,, left, and Germany's Nadiem Amiri fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)

Xavi: Boli sme lepší ako Nemecko

Holandský futbal sa takisto spamätáva z nevydarených MS 2026, kde mužstvo „z krajiny tulipánov“ vypadlo už v osemfinálovej fáze. Holanďania stavili na Xaviho Hernandeza, a teda žiaka legendárneho Cruijffa z čias hráčskej kariéry v FC Barcelona.

Štyridsaťšesťročný Španiel navyše vyrastal v A-tíme pod vedením ďalších Holanďanov Franka Rijkaarda či Louisa van Gaala.

Xavi podľa očakávaní zvolil herné rozostavenie 4-3-3 a jeho tím bol po zmene strán výrazne aktívnejší ako súper, keď vystrelil sedemkrát na bránu a v štatistike očakávaných gólov (xG) im svietilo 2,61.

Vplyvom slabšej efektivity získali Holanďania iba bod. „My sme preukázali charakter, ambície a túžbu. Presne to chcem a musíme hrať tak, ako sme hrali v druhom polčase.

Úprimne povedané, dnes sme boli lepší ako Nemecko. Zaslúžili sme si trochu viac. Som veľmi šťastný, lebo sme ukázali, ako vieme hrať,“ uviedol Xavi.

Tréner Xavi Hernandez na lavičke Holandska.
Tréner Xavi Hernandez na lavičke Holandska. (Autor: TASR/AP)

Chýbalo len málo

Úspešný návrat do nemeckej brány má za sebou Marc-Andre ter Stegen, ktorý predviedol deväť úspešných zákrokov a držal svoj tím nad vodou.

„Stále je tu veľa vecí, ktoré treba vylepšiť. Teraz máme základ, na ktorom môžeme stavať. Dali sme do toho všetko, čo sme mali a k víťazstvu nám chýbalo len málo,“ povedal 34-ročný brankár, ktorý by sa mohol po odchode Manuela Neuera definitívne zhostiť pozície tímovej jednotky.

„Mojím cieľom je vždy byť brankárom číslo jeden. Vždy chcem byť v čo najlepšej forme a mať veľkú zodpovednosť,“ doplnil ter Stegen, ktorý v minulom roku definitívne stratil post jednotky v FC Barcelona a v súčasnosti hosťuje v holandskom Ajaxe Amsterdam, ktorý hrá domáce zápasy práve v dejisku štvrtkového duelu.

„Marc-Andre bol neuveriteľný,“ okomentoval Klopp výkon skúseného gólmana.

Na čelo 2. skupiny sa dostali Gréci, ktorí zvíťazili na horúcej pôde v Srbsku 2:1 a budú v nedeľu najbližším súperom Nemecka. Holanďania doma privítajú v rovnaký deň balkánsky tím.

Liga národov - tabuľka A-divízie skupiny 2

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