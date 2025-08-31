Mladý Slovák je na ihrisku hrozba, ale musí sa posunúť o úroveň vyššie, tvrdí legenda

BRATISLAVA. Z tichého chlapca sa postupne stáva muž. Len devätnásťročný slovenský talent Leo Sauer počas minulosezónneho hosťovania v holandskom NAC Breda vyrástol.
Osobnostne, ale aj herne. „Leo je chlapec, z ktorého vyžaruje láska k futbalu. Vie si to spojiť s pracovitosťou," chváli jeho vlasnosti kouč Feyenoordu a holandská futbalová legenda Robin van Persie
Ten hneď v úvode tohto ročníka vylúčil, že by ho poslal na ďalšie hosťovanie. Počíta s ním do tejto sezóny.
Musí sa posunúť, odkázal kouč
Ukazuje sa to na jeho hernom vyťažení. Sauer doposiaľ nevynechal ani jeden súťažný zápas v drese Feyenoordu, pričom len v jednom zo šiestich duelov figuroval na lavičke.
Van Persie zatiaľ slovenský klenot len chválil, no po poslednom ligovom dueli so Sparta Rotterdam (4:0) dostal od novinárov otázku, prečo sa ho rozhodol stiahnuť už po zmene strán.
„Získava dostatok sebavedomia, všetci vieme, aký má potenciál, a každý vie, čo si o ňom myslím, ale musí sa posunúť o úroveň vyššie," odkázal Sauerovi.
Chýba finálny produkt
Krídelník je nebezpečný v situáciach jeden na jedného. S obrancom si dokáže poradiť aj na malom priestore, no keď okolo neho prejde, chýba finálny produkt.
Napríklad gólová strela či finálna prihrávka. „Je veľmi dobrý driblér a hrozba pre súpera. Musí to ale premeniť na väčší vplyv na ihrisku," myslí si Robin van Persie.
Mladý Slovák bol povolaný Francescom Calzonom na kvalifikačné zápasy MS vo futbale 2026 proti Nemecku (4. september) a Luxembursku (9. september).
Pri absencii Tomáša Suslova má skvelú príležitosť ukázať sa v dobrom svetle v najcennejšom drese, čo by mu mohlo pomôcť aj na klubovej úrovni.