FIFA má ďalšieho kritika. Holandský zväz žiada summit a transparentné rozdeľovanie peňazí

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
TASR|30. aug 2026 o 13:08
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Ako zakladajúci člen FIFA navrhuje špeciálny summit v Amsterdame.

Ku kritike nedávnych krokov prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina sa pridali aj zástupcovia Holandského futbalového zväzu (KNVB).

Podľa ich návrhu by sa mal uskutočniť aj špeciálny summit v Amsterdame, nielen potenciálna zmena na čele organizácie.

FIFA prednedávnom predstavila plán predaja podielov na budúcich ziskov z majstrovstiev sveta súkromným investorom.

Po celosvetovej kritike od bývalých hráčov, zväzov a rôznych vedúcich osobností svetového futbalu sa FIFA a jej prezident Gianni Infantino rozhodli kontroverzný návrh stiahnuť.

„Najdôležitejšou otázkou je, aký futbal FIFA chce? FIFA má patriť futbalu, jej členom a rozvíjať hru po celom svete. Ako jeden zo zakladajúcich členov máme určitú zodpovednosť a chceme pomôcť.

Vidíme veľkú koncentráciu sily medzi úzky okruh ľudí. Chceme investovať 90 percent dostupných tržieb späť do futbalu, to je však potrebné urobiť transparentne a na základe jasných pravidiel,“ citovala zo stanoviska KNVB agentúra DPA.

Reprezentácie

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia.
FIFA má ďalšieho kritika. Holandský zväz žiada summit a transparentné rozdeľovanie peňazí
dnes 13:08
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