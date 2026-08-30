FIFA má ďalšieho kritika. Holandský zväz žiada summit a transparentné rozdeľovanie peňazí

Ku kritike nedávnych krokov prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina sa pridali aj zástupcovia Holandského futbalového zväzu (KNVB).
Podľa ich návrhu by sa mal uskutočniť aj špeciálny summit v Amsterdame, nielen potenciálna zmena na čele organizácie.
FIFA prednedávnom predstavila plán predaja podielov na budúcich ziskov z majstrovstiev sveta súkromným investorom.
Po celosvetovej kritike od bývalých hráčov, zväzov a rôznych vedúcich osobností svetového futbalu sa FIFA a jej prezident Gianni Infantino rozhodli kontroverzný návrh stiahnuť.
„Najdôležitejšou otázkou je, aký futbal FIFA chce? FIFA má patriť futbalu, jej členom a rozvíjať hru po celom svete. Ako jeden zo zakladajúcich členov máme určitú zodpovednosť a chceme pomôcť.
Vidíme veľkú koncentráciu sily medzi úzky okruh ľudí. Chceme investovať 90 percent dostupných tržieb späť do futbalu, to je však potrebné urobiť transparentne a na základe jasných pravidiel,“ citovala zo stanoviska KNVB agentúra DPA.