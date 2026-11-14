Holandsko vyrovnalo rekord Ligy národov. Šláger s Gréckom sa zmenil na exhibíciu

Futbalisti Holandska vyrovnali víťazstvom nad Gréckom 7:0 rekordné skóre v histórii Ligy národov. Piatkový šláger 2. skupiny A-divízii premenili na jednoznačnú záležitosť a spravili dôležitý krok k 1. miestu.
„Prvý polčas bol úžasný, takže musím hráčom pogratulovať. Ale je to iba jeden zápas,“ povedal tréner „oranjes“ Xavi Hernandez.
Oba tímy mali pred vzájomným duelom po osem bodov, no očakávania vyrovnaného zápasu sa nenaplnili. Holanďania vyučovali z efektivity, Tijjani Reijnders mal už v 33. minúte na konte hetrik a jeho tím viedol po polčase 5:0.
Príliš nepoľavil ani v úvode druhého a skóre 7:0 svietilo už od 61. minúty. Vyše 50-tisíc divákov v amsterdamskej Aréne Johana Cruijffa možno verilo aj v dvojciferné skóre, no ďalšie góly už nepadli. „Hráči na tréningoch pracujú mimoriadne tvrdo a som na nich veľmi hrdý,“ poznamenal Xavi pre televíziu NOS.
Tréner gréckeho tímu Ivan Jovanovič neskrýval sklamanie. Jeho tím inkasoval od 6. do 61. minúty sedem gólov a po remízach s Holandskom (2:2) a Nemeckom (0:0) utrpel zahanbujúci výsledok.
„Vedeli sme, že súper má kvalitný tím a lepší ako my. Nemyslím si však, že sme boli na takýto zápas dostatočne pripravení. Keď po 18 minútach prehrávate 0:3, je to určitý šok, z ktorého sme sa počas stretnutia už nedokázali spamätať,“ konštatoval Jovanovič pre televíziu Alpha. Osobitne ho mrzela skutočnosť, že jeho zverenci sklamali fanúšikov, ktorí ich prišli povzbudiť až do Amsterdamu.
„Sklamali sme veľa ľudí. Tých, ktorí prišli sem, ale aj tých, ktorí nás sledovali doma. Verili, že v tomto zápase môžeme niečo dosiahnuť,“ poznamenal tréner Grécka, ktorý v krátkom hodnotení zápasu dodal, že tím musí urýchlene nájsť spôsob, ako sa pripraviť na zápas proti Srbsku.
Práve ním sa pre Grékov skončí pôsobenie v skupinovej fáze A-divízie. Pre udržanie sa na 2. mieste potrebujú získať viac bodov, než vybojujú priebežne tretí Nemci proti Holanďanom. Gréci aj Nemci majú po osem bodov, no vzájomné zápasy, ktoré sú pri rovnosti bodov prioritné, vyznievajú pre Grékov.
Grécke médiá neskrývali frustráciu z výsledku v Amsterdame. Podľa periodika Gazzetta to bola „nočná mora a jeden z najtemnejších večerov gréckeho futbalu od II. svetovej vojny.“
Narážalo tým na fakt, že išlo o najvyššiu prehru v povojnovom období. Grécky športový web SDNA označil piatkový výkon za hanebný a považoval ho za čiernu stránku histórie gréckej reprezentácie.