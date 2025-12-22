Účastníci Ligy majstrov hrali na halovom turnaji. Pohár vyhrali v penaltovom rozstrele

Predvianočné obdobie pre mnohých znamená výzdobu domu, nakupovanie darčekov, pečenie rôznych dobrôt, alebo aj zhon a stres.
Pre futbalistov z Hnúšte a širokého okolia však k predvianočným tradíciám patrí aj halový turnaj Malohont Gól Cup.
Ide o podujatie, kde nejde len o výsledok, ale aj o príjemné stretnutie kamarátov a dobrú zábavu.
Zloženie družstiev je veľmi pestré, niekedy ide o staré partie, ktoré dakedy spolu začínali v doraste a život ich zavial rôznymi smermi, ale na súpiskách sa objavujú futbalisti z rôznych klubov a súťaží.
Prišli s pokorou
Tento rok sa na turnaji zúčastnilo 12 tímov. Prvenstvo obhájilo družstvo Damm House, ktoré malo vo svojich radoch aj šiestich hráčov z Futsal Klubu Lučenec, účastníka Ligy majstrov.
„Chlapci majú za sebou ťažkú sezónu, ale s pokorou sem prídu zahrať si ten najkrajší šport na svete,“ vravel po finálovom zápase kapitán víťazného tímu Roman Uhrin, ktorý hrá za šiestoligovú Buzitku.
Za Damm House na turnaji nastúpili aj brazílsky brankár Olihna a jeho krajan Washington, Igor Leovski, Róbert Greško, Marek Belaník a Tomáš Mičuda z lučeneckého futsalového klubu, ako aj prvoligový hráč Michal Domik z Košíc.
„Máme jedného zanietenca, sponzora Daniela Vargu, ktorý má futbal rád a stále chce posúvať hranice,“ pokračoval Uhrin.
Damm House v základnej skupine vyhral oba svoje zápasy bez inkasovaného gólu, družstvo CTS zdolal 4:0, kým nad FC Tisovec zvíťazil 3:0. Vďaka tomu skončil na prvom mieste skupiny a postúpil priamo do štvrťfinále.
Najnáročnejšie bolo štvrťfinále
Tam narazil na celok Boca Seniors, ktorého kostru tvoria hráči treťoligovej Rimavskej Soboty.
Damm House zvíťazil 5:0, ale herne to bolo vyrovnané. „Myslím si, že to bol najlepší zápas na turnaji. Hral sa otvorený futbal, šance boli na oboch stranách. Bol to pre nás najnáročnejší zápas,“ skonštatoval kapitán víťazného mužstva.
V semifinále zdolal jeho tím Young Stars 4:1, hoci stav bol dlho vyrovnaný. Vo finále sa stretli Damm House a Horúca Mkóvička, ktorého kapitánom je súčasný brankár treťoligových Malaciek Niko Páriš. Ten na turnaji ukázal aj svoje strelecké schopnosti a dal z polovice ihriska dva nádherné góly.
Horúca Mkóvička viedla vo finále vďaka vlastnému gólu, ale Damm House vyrovnal a o víťazstve rozhodol napokon penaltový rozstrel. V ňom hráči favorita nespravili chybu a mohli oslavovať. Nechýbalo ani striekanie šampanským.
VIDEO: Penaltový rozstrel vo finále Malohont Gól Cupu
medzi tímami Damm House a Horúca Mkóvička
„Pre divákov je rozstrel zaujímavý, ale myslím si, že sme mali dostatok šancí, aby sme rozhodli už aj predtým. Jedenástky sú už lotéria, ale sme radi, že sme obhájili víťazstvo z minulého roka,“ uviedol Uhrin.
Nevyhrávajú individuality
Vnímal, že ľudia ich považujú za favoritov. „Zanietenosť a chuť niečo dokázať je však v každom mužstve. Možno máme v tíme veľkú individuálnu kvalitu, ale aj títo chlapci sú len z mäsa a kostí. Futbal je kolektívna hra, nevyhrávajú individuality, ale kolektívny duch,“ zdôraznil kapitán.
Medzi divákmi i medzi ostatnými hráčmi zazneli názory, či je fér, aby na turnaji nastúpili aj futsalisti, ktorí prednedávnom hrali Ligu majstrov.
„Kto to tak vníma, ten prehráva už vtedy, keď sa ešte zápas ani nezačal. Treba si stále veriť, proti každému súperovi,“ skonštatoval Roman Uhrin.