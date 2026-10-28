ONLINE: HJK Helsinki - MŠK Žilina dnes, mládežnícka Liga majstrov LIVE (1. zápas)

Futbalisti HJK Helsinki a MŠK Žilina dnes hrajú prvý zápas druhého kola mládežníckej Ligy majstrov 2026/27.
Odveta je na program budúci týždeň v stredu 4. novembra v Žiline.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HJK Helsinki - MŠK Žilina dnes (LIVE UEFA Youth League 2025/26, streda, LIVE)
UEFA Youth League 2026/2027
28.10.2026 o 18:00
Helsinki
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 2. predkola mládežníckej Ligy majstrov UEFA, v ktorom sa stretnú HJK Helsinki a MŠK Žilina.
MŠK Žilina U19 sa do súťaže kvalifikovala ako úradujúci majster Slovenska v kategórii staršieho dorastu. Pre Šošonov pôjde už o piatu účasť v UEFA Youth League. V predchádzajúcom ročníku sa im podarilo prebojovať až medzi šestnásť najlepších mužstiev, pričom na svojej ceste vyradili aj anglický Liverpool. Ich účinkovanie sa skončilo až v osemfinále po tesnej prehre 0:1 s belgickým Clubom Brugge.
Na druhej strane stojí HJK Helsinki, ktoré si postup do druhého predkola vybojovalo cez kosovský FC Ballkani. Fínsky tím zvládol prvý zápas na domácej pôde presvedčivo, keď zvíťazil vysoko 6:0. V odvete pridal ďalšie víťazstvo 2:1 a do ďalšej fázy postúpil s celkovým skóre 8:1. Výraznou postavou úvodného stretnutia bol Ahti Haikala, ktorý zaznamenal hetrik a pridal dve asistencie.
HJK má navyše skúsenosti aj z minulého ročníka, keď sa rovnako ako Žilina prebojovalo medzi šestnásť najlepších tímov súťaže. Na svojej ceste dokázalo vyradiť aj Manchester City, s ktorým po remíze 3:3 uspelo v penaltovom rozstrele.
MŠK Žilina U19 sa do súťaže kvalifikovala ako úradujúci majster Slovenska v kategórii staršieho dorastu. Pre Šošonov pôjde už o piatu účasť v UEFA Youth League. V predchádzajúcom ročníku sa im podarilo prebojovať až medzi šestnásť najlepších mužstiev, pričom na svojej ceste vyradili aj anglický Liverpool. Ich účinkovanie sa skončilo až v osemfinále po tesnej prehre 0:1 s belgickým Clubom Brugge.
Na druhej strane stojí HJK Helsinki, ktoré si postup do druhého predkola vybojovalo cez kosovský FC Ballkani. Fínsky tím zvládol prvý zápas na domácej pôde presvedčivo, keď zvíťazil vysoko 6:0. V odvete pridal ďalšie víťazstvo 2:1 a do ďalšej fázy postúpil s celkovým skóre 8:1. Výraznou postavou úvodného stretnutia bol Ahti Haikala, ktorý zaznamenal hetrik a pridal dve asistencie.
HJK má navyše skúsenosti aj z minulého ročníka, keď sa rovnako ako Žilina prebojovalo medzi šestnásť najlepších tímov súťaže. Na svojej ceste dokázalo vyradiť aj Manchester City, s ktorým po remíze 3:3 uspelo v penaltovom rozstrele.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.