Mladíci Žiliny vôbec nezvládli zápas v Lige majstrov. Na pôde fínskeho súpera nedali gól

Mládežnícka Liga majstrov - majstrovská vetva
HJK Helsinki - MŠK Žilina 3:0 (2:0)
Góly: 15. Siren, 18. Barret, 55. Haikala.
Rozhodovali: Beltrano – Cristiano, Colonna (všetci S. Maríno), ŽK: Palmula, Kari – Adjei, ČK: 90.+1 Adjei (Žilina)
HJK Helsinki: Haapanen – Konttas, Kari, Nybäck, Zabërxha (34. Peltola) – Zaitra, Palmula, Barret - Kroupkin (78. Ekholm), Haikala, Siren (78. De Nascimento)
MŠK Žilina: Valko – Bortoli, Kapusta (70. Pobijak), Žilinčík, Korenčík – Prekop (60. Michalík), Adjei, Barčík (60. Václavík) – Baleja, Charamza (82. Vrábel), Koribský (82. Blaščík)
Futbalisti MŠK Žilina podľahli v prvom zápase 2. kola mládežníckej Ligy majstrov domácemu HJK Helsinki 0:3.
V stredajšom stretnutí doplatili na nevydarený úvod, keď už v 18. minúte prehrávali s fínskym tímom 0:2.
Odvetný súboj pod Dubňom je na programe v stredu 4. novembra o 16.30 h.
Hlasy po zápase
Peter Tomko, šéftréner MŠK Žilina B+U19: „Najväčší rozdiel bol dnes v sebavedomí, ktoré domáci jednoznačne podporili aj kvalitou, akou disponujú. To nám najmä v úvode chýbalo a podpísalo sa to pod dva inkasované góly. Cítil som z našej strany príliš veľký rešpekt. Postupne sme sa osmelili, no inkasovali sme tretíkrát. Pred odvetou však zbrane neskladáme a domácim určite znepríjemníme možno už očakávaný postup. Aj my vieme hrať futbal, máme výborných futbalistov, ale musíme to ukázať na ihrisku. Keď sme sa Fínom vyrovnali v intenzite a agresivite, súper mal s nami problémy. Doma však takto musíme hrať celých 90 minút.“
Marco Bortoli, obranca MŠK Žilina U19: „Spravili sme individuálne chyby, no ako tím sme hrali svoju hru asi iba 20 minút, čo je málo. Súper nás prevýšil, ale do odvety ideme s tým, že musíme podať úplne iný a lepší výkon. Nepomohli sme si ani kvalitou v zakončení, naopak, súper využil prakticky všetko, čo mal. Určite my starší potrebujeme doma potiahnuť a povzbudiť mladších chalanov. Musíme sa pokúsiť zopakovať niečo podobné ako pred rokom proti Crvenej zvezde. Jednoducho ísť na doraz, nemáme čo stratiť.“
„Šošoni“ sa predstavili v mládežníckej Lige majstrov opäť po roku. V minulej sezóne dokráčali medzi 16 najlepších tímov súťaže, pričom na svojej ceste vyradili aj slávny FC Liverpool.
Formát mládežníckej Ligy majstrov
V mládežníckej Lige majstrov hrajú tímy do 19 rokov a súťaž pozostáva z dvoch častí.
Ligová vetva má rovnaké zloženie ako v seniorskej Lige majstrov, kde mládežnícke tímy absolvujú 6 zápasov (na rozdiel od 8 pri seniorskej Lige majstrov). Do vyraďovacej časti postúpi 22 tímov.
Mimo ligovej vetvy sa hrá aj majstrovská vetva, v ktorej súčasťou sú šampióni mládežníckych národných líg, ktorí v troch kolách bojujú o 10 miesteniek do play-off.
Tímy na 1. - 6. mieste ligovej vetvy zabojujú v šestnásťfinále o postup proti mužstvám na 17. - 22. mieste ligovej vetvy, postupujúcich z majstrovskej vetvy čakajú v boji o osemfinále zvyšné výbery z ligovej vetvy.
Všetky zápasy play-off sa hrajú iba na jeden duel.
V sezóne 2026/2027 sa v súťaži predstavia dva slovenské tímy. V ligovej vetve bude Slovensko zastupovať mládežnícky tím Slovana Bratislava, ktorý sa do nej dostal vďaka postupu A-tímu do hlavnej fázy Ligy majstrov. V majstrovskej vetve sa opäť predstaví MŠK Žilina ako úradujúci majster slovenskej ligy v kategórii U19.