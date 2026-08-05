Krutý osud ich nepripravil o sny. Jednorukí hráči v minulosti excelovali, jeden sa stal majstrom sveta

Počas predchádzajúceho týždňa dánsky futbalista Marius Lindh z klubu NSÍ Runavík z Faerských ostrovov skóroval v odvete 2. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy na pôde slovinského tímu FC Koper a prispel k tomu, že jeho tím u súpera zmazal dvojgólové manko z prvého zápasu.
Na tom by nebolo nič neobvyklé, ak by outsider napokon nepostúpil, no najmä preto, že spomenutý stredopoliar nemá jednu ruku - narodil sa bez pravého predlaktia.
V histórii futbalu nie je jediný s týmto hendikepom. Minulosť priniesla zaujímavé príbehy, ktoré sa nie vždy skončili šťastne. Osud občas ušiel hrozivým smerom.
Okrem Lindha sa len dvaja jednorukí hráči sa predstavili v európskych klubových súťažiach.
Prvým bol Luxemburčan Guy Thill, ktorý pôsobil v malom treťoligovom tíme Jeunesse Hautcharage.
Klub si v roku 1971 zvláštnym spôsobom vyslúžil miesto v Pohári víťazov pohárov a rozdrvil ho anglický tím FC Chelsea s 8:0 a 13:0. Thill sa narodil bez predlaktia a v oboch odohral zápasoch celých 90 minút.
Jimmy Hasty zo Severného Írska prišiel vo veku 14 rokov o ľavú ruku pri pracovnom úraze hneď v prvý deň v belfastskom mlyne.
Hoci jeho Dundalk vypadol v prvom kole Európskeho pohára v roku 1963 s Zürichom, no on dosiahol presný zásah a pridal aj gólovú prihrávku pri víťazstve 2:1 na pôde súpera. Doma prehral jeho tím 0:3.
Bolo to prvé víťazstvo akéhokoľvek írskeho družstva vonku v európskych súťažiach. Hasty zakončil sezónu 1963/1964 ako jeden z najlepších strelcov írskej ligy.
Fanúšikovia ho prezývali "Jednoruký zázrak". Len asi 10 rokov po jeho skvelých výkonoch ho zastrelili v Belfaste, keď išiel do práce. Z jeho vraždy nikoho nikdy neobvinili.
Dvaja hráči bez jednej ruky nastúpili aj za národné tímy. Héctor Castro absolvoval za Uruguaj 25 duelu a strelil v nich 18 gólov - získal zlato na OH 1928 a potom sa stal majstrom sveta v roku 1930, keď vo finále strelil gól proti Argentíne.
Je tiež známy ako strelec vôbec prvého gólu na štadióne Centenario v Montevideu, dosiahol ho na MS proti Peru. Castro, prezývaný "El Manco" ("jednoruký"), prišiel o pravé predlaktie, keď mal 13 rokov, po nehode pri používaní elektrickej píly.
Nemec Robert Schlienz bol vo svojich 24 rokoch útočník Stuttgartu, keď sa jeho auto prevrátilo po náraze do výmoľa v auguste 1948.
Prišiel o ľavé predlaktie (amputovali mu ho, pozn.), ale na ihrisko sa vrátil už po necelých štyroch mesiacoch. V rokoch 1955 a 1956 odohral tri duely za Nemecko pod vedením Seppa Herbergera, ktorý ho však využíval v obrane.
Okrem spomenutých hráčov sa na najvyššej domácej úrovni predstavilo aj niekoľko ďalších futbalistov bez ruky, napríklad Haakan Söderstjerna (Švédsko) či Julio González (Paraguaj).
V ženskom futbale je najznámejšia Carson Pickettová, ktorá sa narodila bez ľavého predlaktia. Za reprezentáciu USA nastúpila v dvoch stretnutiach. Informoval o tom web iffhs.com.