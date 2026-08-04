Renomovaný francúzsky kouč by mal viesť Pobrežie Slonoviny. Na MS trénoval Tunisko

Herve Renard.
Herve Renard. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. aug 2026 o 09:58
ShareTweet0

V roku 2012 priviedol k zisku titulu na kontinentálnom šampionáte Zambiu.

Herve Renard by sa mal byť novým trénerom futbalovej reprezentácie Pobrežia Slonoviny. Renomovaný francúzsky kouč má nahradiť vo funkcii Emersa Faeho, ktorý na MS 2026 postúpil s africkým tímom do šestnásťfinále. Informoval o tom denník Le Parisien.

Päťdesiatosemročný Renard bol na svetovom šampionáte v USA, Mexiku a Kanade v dvoch zápasoch v úlohe dočasného trénera Tuniska.

„Púštne líšky" však po troch prehrách nepostúpili zo základnej skupiny. Najbližšou prioritou Renarda má byť úspech s Pobrežím Slonoviny na Africkom pohári národov 2027 a zopakovať triumf z roku 2015.

V roku 2012 priviedol k zisku titulu na kontinentálnom šampionáte Zambiu, trénoval aj Saudskú Arábiu a Maroko.

Reprezentácie

Herve Renard.
Herve Renard.
Renomovaný francúzsky kouč by mal viesť Pobrežie Slonoviny. Na MS trénoval Tunisko
dnes 09:58
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Renomovaný francúzsky kouč by mal viesť Pobrežie Slonoviny. Na MS trénoval Tunisko