Zo základnej zostavy až na lavičku. Slovenský brankár mení klub: Chcem pomôcť v boji o postup

Slovenský brankár Henrich Ravas zamieril z Cracovie Krakov na hosťovanie do Polonie Varšava, ktorá pôsobí v druhej najvyššej poľskej súťaži.
Klub z hlavného mesta informoval o jeho príchode vo štvrtok na svojom webe, pričom dodal, že hosťovanie potrvá do konca tejto sezóny.
V minulom ročníku Ekstraklasy odchytal 29-ročný brankár v drese Cracovie 4 zápasy a ďalšie dva štarty si pripísal v tamojšom pohári.
Okrem toho nastúpil aj do troch stretnutí za treťoligové B-mužstvo. V tomto ročníku ešte do hry nezasiahol.
Jeho pozícia v krakovskom klube sa tak zhoršila, keďže v sezóne 2024/25 bol jednotkou a odchytal 23 stretnutí.
„Keď sa objavil záujem zo strany Polonie, okamžite som sem chcel prísť. Som šťastný, že ma Polonia získala. Dúfam, že sa jej za dôveru odvďačím na ihrisku a pomôžem v boji o postup.
Bola to prvá zmena pôsobiska na poslednú chvíľu v mojej kariére, ale medzi oboma stranami prebiehala veľmi dobrá komunikácia.
Vďaka tomu sa nám podarilo rýchlo vybaviť všetky formality,“ povedal pre klubový web Ravas, ktorý bude nosiť dres Polonie s číslom 1.