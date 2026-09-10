Zo základnej zostavy až na lavičku. Slovenský brankár mení klub: Chcem pomôcť v boji o postup

Na snímke slovenský brankár Henrich Ravas.
Na snímke slovenský brankár Henrich Ravas. (Autor: TASR)
TASR|10. sep 2026 o 15:06
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V minulom ročníku Ekstraklasy odchytal v drese Cracovie 4 zápasy.

Slovenský brankár Henrich Ravas zamieril z Cracovie Krakov na hosťovanie do Polonie Varšava, ktorá pôsobí v druhej najvyššej poľskej súťaži.

Klub z hlavného mesta informoval o jeho príchode vo štvrtok na svojom webe, pričom dodal, že hosťovanie potrvá do konca tejto sezóny.

V minulom ročníku Ekstraklasy odchytal 29-ročný brankár v drese Cracovie 4 zápasy a ďalšie dva štarty si pripísal v tamojšom pohári.

Okrem toho nastúpil aj do troch stretnutí za treťoligové B-mužstvo. V tomto ročníku ešte do hry nezasiahol.

Jeho pozícia v krakovskom klube sa tak zhoršila, keďže v sezóne 2024/25 bol jednotkou a odchytal 23 stretnutí.

„Keď sa objavil záujem zo strany Polonie, okamžite som sem chcel prísť. Som šťastný, že ma Polonia získala. Dúfam, že sa jej za dôveru odvďačím na ihrisku a pomôžem v boji o postup.

Bola to prvá zmena pôsobiska na poslednú chvíľu v mojej kariére, ale medzi oboma stranami prebiehala veľmi dobrá komunikácia.

Vďaka tomu sa nám podarilo rýchlo vybaviť všetky formality,“ povedal pre klubový web Ravas, ktorý bude nosiť dres Polonie s číslom 1.

Ekstraklasa

    Na snímke slovenský brankár Henrich Ravas.
    Na snímke slovenský brankár Henrich Ravas.
    Zo základnej zostavy až na lavičku. Slovenský brankár mení klub: Chcem pomôcť v boji o postup
    dnes 15:06
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