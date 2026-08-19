Kane si prevzal Zlatú kopačku. Už teraz myslí na zisk Zlatej lopty

Anglický futbalista Harry Kane si v stredu v Mníchove druhýkrát v kariére prevzal Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca prestížnych európskych líg. Útočník Bayernu Mníchov zároveň priznal, že myslí aj na zisk Zlatej lopty pre futbalistu roka.
Kane získal ocenenie Zlatá kopačka už po sezóne 2023/2024, ktorá bola pre neho prvá v Bayerne. Po druhom zisku prestížnej ceny uviedol, že „chutila ešte lepšie než prvá“.
Tridsaťtriročný Kane strelil 36 gólov v 31 zápasoch nemeckej Bundesligy a na MS 2026 skóroval šesťkrát.
So 14 presnými zásahmi sa stal najlepším strelcom Anglicka na MS. Počas prevzatia Zlatej kopačky vyjadril nádej, že po najlepšej sezóne kariéry získa najväčšie možné individuálne ocenenie.
„Je to, samozrejme, mimo môjho dosahu, neviem to ovplyvniť. Viem však, že do októbra sa o tom bude veľa diskutovať.
V minulej sezóne som spravil všetko, čo som mohol. Bola to jednoznačne moja najlepšia sezóna. S tímami, v ktorých som hral, som dosiahol naozaj veľa,“ povedal Kane podľa AFP.
Kane sa s Bayernom dostal do semifinále Ligy majstrov, v ktorom tesne prehral s neskorším víťazom Parížom Saint-Germain. Anglicko ako kapitán priviedol do semifinále MS, v ktorom podľahol Argentíne 1:2.