Zlatá lopta sa vracia domov. Kane ukončil 25-ročné anglické čakanie

Harry Kane získal Zlatú loptu 2026 a stal sa prvým Angličanom od Michaela Owena z roku 2001, ktorý ocenenie dostal.
Útočník Bayernu Mníchov si cenu prevzal v londýnskom Palladiu, na ceremoniáli, ktorý sa po prvý raz v histórii konal mimo Francúzska.
Tridsaťtriročný Angličan ovládol 70. ročník prestížnej ankety pred druhým Francúzom Kylianom Mbappém z Realu Madrid a Španielom Laminom Yamalom z Barcelony.
Kane je piatym anglickým držiteľom Zlatej lopty a prvým po 25 rokoch. Pred ním uspeli Michael Owen (2001), Kevin Keegan (1978 a 1979), Bobby Charlton (1966) a v prvom ročníku ankety Stanley Matthews (1956).
VIDEO: Harry Kane sa stal víťazom Zlatej lopty
Porotu presvedčil gólovou bilanciou: v sezóne nastrieľal 73 gólov, z toho 61 v 51 zápasoch za Bayern a 36 v Bundeslige, kde získal Zlatú kopačku.
S Bayernom vyhral Bundesligu, Nemecký pohár aj Superpohár a na MS strelil šesť gólov, čím pomohol Anglicku k tretiemu miestu, najlepšiemu výsledku za 60 rokov.
Bayern však vypadol v semifinále Ligy majstrov s PSG a Kane nezažil finále ani na šampionáte.
„Wau, wau, wau, nemám slov. Ďakujem za hlasy. Tu v Londýne je to o niečo viac špeciálne. Ďakujem všetkým svojim spoluhráčom z klubu a z reprezentácie, bez vás by to nešlo. Ďakujem aj Tottenhamu, bol som tam od 11 rokov a vďačím im za veľa vecí. Som vďačný aj svojej rodine a blízkym za všetko, čo pre mňa robia,“ povedal Kane po prebratí ceny od legendárneho Brazílčana Ronalda.
"Nebola to dokonalá sezóna, ale v klube i národnom tíme sme zažili veľa krásnych momentov. Verím, že to urobí radosť aj môjmu trénerovi a dodá mu to trochu síl," pozdravil Kane kouča Bayernu Vincenta Kompanyho, ktorý pred pár dňami skolaboval na tréningu a je v nemocnici.
Obhajca prvenstva Ousmane Dembélé z Francúzska obsadil siedme miesto.
V nominácii bol po dvoch rokoch znovu aj Lionel Messi, ktorý má na konte rekordných osem víťazstiev v ankete. Za uplynulú sezónu, na konci ktorej doviedol Argentínu do finále svetového šampionátu, sa umiestnil na piatej pozícii.
Päťnásobný víťaz Cristiano Ronaldo sa štvrtýkrát za sebou nevošiel do tridsaťčlenného užšieho výberu, v ktorom nebol ani žiadny český futbalista.
Ceny si odniesli Yamal aj De la Fuente
Okrem hlavnej ceny získal Kane aj trofej pre najlepšieho útočníka sezóny. Kapitán anglickej reprezentácie doviedol národný tím k tretiemu miestu na majstrovstvách sveta.
Ocenenie pre najlepšiu futbalistku získala tretíkrát Španielka Alexia Putellasová. Záložníčka London City Lionesses nadviazala na triumfy z rokov 2021 a 2022.
Jej krajanka a víťazka posledných troch ročníkov Aitana Bonmatíová bola od decembra do mája kvôli zlomenej nohe mimo hry a v nominácii na Zlatú loptu tentoraz chýbala.
Najlepším hráčom do 21 rokov sa stal tretíkrát za sebou Yamal. Trénerskú kategóriu ovládol jeho reprezentačný kouč Luis de la Fuente a medzi gólmanmi uspel ďalší majster sveta Unai Simón, ktorý na klubovej úrovni chytá za Bilbao.
Zlatá lopta sa tento rok piatykrát za sebou udeľovala za sezónu, nie za kalendárny rok. Najprv bola cena určená pre najlepšieho európskeho hráča, neskôr pre najlepšieho futbalistu pôsobiaceho v Európe a od roku 2007 je anketa otvorená pre hráčov z celého sveta.
Výsledky ankety Zlatá Lopta 2026
- Harry Kane (Angl./Bayern Mníchov)
- Kylian Mbappe (Fr./Real Madrid)
- Lamine Yamal (Šp./Barcelona)
- Rodri (Šp./Manchester City)
- Lionel Messi (Arg./Inter Miami)
- Khvicha Kvaratskhelia (Gruz./Paríž Saint-Germain)
- Ousmane Dembele (Fr./Paríž Saint-Germain)
- Erling Haaland (Nór./Manchester City)
- Michael Olise (Fr./Bayern Mníchov)
- Fabian Ruiz (Šp./Paríž Saint-Germain)
najlepšia futbalistka: Alexia Putellasová
najlepší tréneri: Luis de la Fuente a Pere Romeu
cena Raymonda Kopu: Lamine Yamal a Vicky Lopezová
cena Gerda Müllera: Harry Kane a Charlyn Corralová
cena Leva Jašina: Unai Simón a Cata Collová
najlepší mužský tím sezóny: Paríž Saint-Germain
najlepší ženský tím sezóny: FC Barcelona
cena Socratesa: Bukayo Saka
Prehľad držiteľov Zlatej lopty od roku 1956
1956 Sir Stanley Matthews (Angl./FC Blackpool)
1957 Alfredo Di Stefano (Šp./Real Madrid)
1958 Raymond Kopa (Fr./Real Madrid)
1959 Alfredo Di Stefano (Šp./Real Madrid)
1960 Luis Suarez (Šp./FC Barcelona)
1961 Omar Sivori (Tal./Juventus Turín)
1962 Josef Masopust (ČSSR/Dukla Praha)
1963 Lev Jašin (ZSSR/Dynamo Moskva)
1964 Denis Law (Škótsko/Manchester Utd.)
1965 Eusebio (Port./Benfica Lisabon)
1966 Bobby Charlton (Angl./Manchester United)
1967 Florián Albert (Maď./Ferencváros Budapešť)
1968 George Best (Sev. Írsko/Manchester United)
1969 Gianni Rivera (Tal./AC Miláno)
1970 Gerd Müller (Nem./Bayern Mníchov)
1971 Johan Cruyff (Hol./Ajax Amsterdam)
1972 Franz Beckenbauer (Nem./Bayern Mníchov)
1973 Johan Cruyff (Hol./FC Barcelona)
1974 Johan Cruyff (Hol./FC Barcelona)
1975 Oleg Blochin (ZSSR/Dynamo Kijev)
1976 Franz Beckenbauer (Nem./Bayern Mníchov)
1977 Allan Simonsen (Dán./Borussia Mönchengladbach)
1978 Kevin Keegan (Angl./Hamburger SV)
1979 Kevin Keegan (Angl./Hamburger SV)
1980 Karl-Heinz Rummenigge (Nem./Bayern Mníchov)
1981 Karl-Heinz Rummenigge (Nem./Bayern Mníchov)
1982 Paolo Rossi (Tal./Juventus Turín)
1983 Michel Platini (Fr./Juventus Turín)
1984 Michel Platini (Fr./Juventus Turín)
1985 Michel Platini (Fr./Juventus Turín)
1986 Igor Belanov (ZSSR/Dynamo Kijev)
1987 Ruud Gullit (Hol./AC Miláno)
1988 Marco van Basten (Hol./AC Miláno)
1989 Marco van Basten (Hol./AC Miláno)
1990 Lothar Matthäus (Nem./Inter Miláno)
1991 Jean-Pierre Papin (Fr./Olympique Marseille)
1992 Marco van Basten (Hol./AC Miláno)
1993 Roberto Baggio (Tal./Juventus Turín)
1994 Christo Stojčkov (Bulh./FC Barcelona)
1995 George Weah (Libéria/AC Miláno)
1996 Matthias Sammer (Nem./Borussia Dortmund)
1997 Ronaldo (Braz./Inter Miláno)
1998 Zinedine Zidane (Fr./Juventus Turín)
1999 Rivaldo (Braz./FC Barcelona)
2000 Luis Figo (Port./Real Madrid)
2001 Michael Owen (Angl./FC Liverpool)
2002 Ronaldo (Braz./Inter Miláno-Real Madrid)
2003 Pavel Nedvěd (ČR/Juventus Turín)
2004 Andrij Ševčenko (Ukr./AC Miláno)
2005 Ronaldinho (Braz./FC Barcelona)
2006 Fabio Cannavaro (Tal./Real Madrid)
2007 Kaká (Braz./AC Miláno)
2009 Cristiano Ronaldo (Portug./Manchester United)
2010 Lionel Messi (Arg./Barcelona)
2011 Lionel Messi (Arg./Barcelona)
2012 Lionel Messi (Arg./Barcelona)
2013 Cristiano Ronaldo (Portug./Real Madrid)
2014 Cristiano Ronaldo (Portug./Real Madrid)
2015 Lionel Messi (Arg./Barcelona)
2016 Cristiano Ronaldo (Portug./Real Madrid)
2017 Cristiano Ronaldo (Portug./Real Madrid)
2018 Luka Modrič (Chorv./Real Madrid)
2019 Lionel Messi (Arg./Barcelona)
2020 cenu neudelili pre pandémiu COVID-19
2021 Lionel Messi (Arg./Paríž St. Germain)
2022 Karim Benzema (Fr./Real Madrid)
2023 Lionel Messi (Arg./Inter Miami)
2024 Rodri (Šp./Manchester City)
2025 Ousmane Dembele (Fr./Paríž St. Germain)
hráči podľa počtu trofejí:
8 - Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023)
5 - Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)
3 - Marco van Basten (1988, 1989, 1992), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Johan Cruyff (1971, 1973, 1974)
2 - Ronaldo (1997, 2002), Karl-Heinz Rummenigge (1980, 1981), Kevin Keegan (1978, 1979), Franz Beckenbauer (1972, 1976), Alfredo Di Stefano (1957, 1959)
Prehľad držiteľov Zlatej lopty
2026 Harry Kane (Ang./Bayern Mníchov)
2025 Ousmane Dembele (Fr./Paríž St. Germain)
2024 Rodri (Šp./Manchester City)
2023 Lionel Messi (Arg./Inter Miami)
2022 Karim Benzema (Fr./Real Madrid)
2021 Lionel Messi (Arg./Paríž St. Germain)
2020 cenu neudelili pre pandémiu COVID-19
2019 Lionel Messi (Arg./Barcelona)
2018 Luka Modrič (Chorv./Real Madrid)
2017 Cristiano Ronaldo (Portug./Real Madrid)
2016 Cristiano Ronaldo (Portug./Real Madrid)
2015 Lionel Messi (Arg./Barcelona)
2014 Cristiano Ronaldo (Portug./Real Madrid)
2013 Cristiano Ronaldo (Portug./Real Madrid)
2012 Lionel Messi (Arg./Barcelona)
2011 Lionel Messi (Arg./Barcelona)
2010 Lionel Messi (Arg./Barcelona)
2009 Cristiano Ronaldo (Portug./Manchester United)
2007 Kaká (Braz./AC Miláno)
2006 Fabio Cannavaro (Tal./Real Madrid)
2005 Ronaldinho (Braz./FC Barcelona)
2004 Andrij Ševčenko (Ukr./AC Miláno)
2003 Pavel Nedvěd (ČR/Juventus Turín)
2002 Ronaldo (Braz./Inter Miláno-Real Madrid)
2001 Michael Owen (Angl./FC Liverpool)
2000 Luis Figo (Port./Real Madrid)
1999 Rivaldo (Braz./FC Barcelona)
1998 Zinedine Zidane (Fr./Juventus Turín)
1997 Ronaldo (Braz./Inter Miláno)
1996 Matthias Sammer (Nem./Borussia Dortmund)
1995 George Weah (Libéria/AC Miláno)
1994 Christo Stojčkov (Bulh./FC Barcelona)
1993 Roberto Baggio (Tal./Juventus Turín)
1992 Marco van Basten (Hol./AC Miláno)
1991 Jean-Pierre Papin (Fr./Olympique Marseille)
1990 Lothar Matthäus (Nem./Inter Miláno)
1989 Marco van Basten (Hol./AC Miláno)
1988 Marco van Basten (Hol./AC Miláno)
1987 Ruud Gullit (Hol./AC Miláno)
1986 Igor Belanov (ZSSR/Dynamo Kijev)
1985 Michel Platini (Fr./Juventus Turín)
1984 Michel Platini (Fr./Juventus Turín)
1983 Michel Platini (Fr./Juventus Turín)
1982 Paolo Rossi (Tal./Juventus Turín)
1981 Karl-Heinz Rummenigge (Nem./Bayern Mníchov)
1980 Karl-Heinz Rummenigge (Nem./Bayern Mníchov)
1979 Kevin Keegan (Angl./Hamburger SV)
1978 Kevin Keegan (Angl./Hamburger SV)
1977 Allan Simonsen (Dán./Borussia Mönchengladbach)
1976 Franz Beckenbauer (Nem./Bayern Mníchov)
1975 Oleg Blochin (ZSSR/Dynamo Kijev)
1974 Johan Cruyff (Hol./FC Barcelona)
1973 Johan Cruyff (Hol./FC Barcelona)
1972 Franz Beckenbauer (Nem./Bayern Mníchov)
1971 Johan Cruyff (Hol./Ajax Amsterdam)
1970 Gerd Müller (Nem./Bayern Mníchov)
1969 Gianni Rivera (Tal./AC Miláno)
1968 George Best (Sev. Írsko/Manchester United)
1967 Florián Albert (Maď./Ferencváros Budapešť)
1966 Bobby Charlton (Angl./Manchester United)
1965 Eusebio (Port./Benfica Lisabon)
1964 Denis Law (Škótsko/Manchester Utd.)
1963 Lev Jašin (ZSSR/Dynamo Moskva)
1962 Josef Masopust (ČSSR/Dukla Praha)
1961 Omar Sivori (Tal./Juventus Turín)
1960 Luis Suarez (Šp./FC Barcelona)
1959 Alfredo Di Stefano (Šp./Real Madrid)
1958 Raymond Kopa (Fr./Real Madrid)
1957 Alfredo Di Stefano (Šp./Real Madrid)
1956 Sir Stanley Matthews (Angl./FC Blackpool)
hráči podľa počtu trofejí:
8 - Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023)
5 - Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)
3 - Marco van Basten (1988, 1989, 1992), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Johan Cruyff (1971, 1973, 1974)
2 - Ronaldo (1997, 2002), Karl-Heinz Rummenigge (1980, 1981), Kevin Keegan (1978, 1979), Franz Beckenbauer (1972, 1976), Alfredo Di Stefano (1957, 1959)