Kane odmietol Barcelonu aj Al-Hilal. Existuje silná túžba, tvrdí šéf Bayernu

Harry Kane.
Harry Kane. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. júl 2026 o 13:43
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Tridsaťtriročný kapitán anglickej reprezentácie prišiel do Mníchova v roku 2023.

Anglický futbalový útočník Harry Kane údajne odmietol ponuky na rokovania o prestupe do španielskej Barcelony či saudskoarabského Al-Hilalu.

Podľa nemeckého týždenníka Sport Bild dal vedeniu Bayernu Mníchov najavo, že je s ním pripravený predĺžiť kontrakt.

Tridsaťtriročný kapitán anglickej reprezentácie prišiel do Mníchova v roku 2023 z Tottenhamu v klubovom rekorde 100 miliónov eur.

V drese bavorského tímu odvtedy odohral 147 zápasov, v ktorých strelil 146 gólov a pridal 33 asistencií. S Bayernom dvakrát získal titul nemeckého šampióna, raz Nemecký pohár i Superpohár.

Barcelona, ktorú vedie bývalý tréner Bayernu Hansi Flick, aj Al-Hilal sa podľa nemeckého periodika informovali o možnosti Kaneovho angažovania.

Vedenie úradujúceho nemeckého majstra chce, aby anglický kanonier zostal v klube aj po skončení novej sezóny.

„Myslím si, že na oboch stranách existuje silná túžba. Teraz musíme zabezpečiť, aby sa naše predstavy stretli,“ uviedol generálny riaditeľ Bayernu Jan-Christian Dreesen.

Bundesliga

    Harry Kane.
    Harry Kane.
    Kane odmietol Barcelonu aj Al-Hilal. Existuje silná túžba, tvrdí šéf Bayernu
    dnes 13:43
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