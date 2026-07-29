Kane odmietol Barcelonu aj Al-Hilal. Existuje silná túžba, tvrdí šéf Bayernu

Anglický futbalový útočník Harry Kane údajne odmietol ponuky na rokovania o prestupe do španielskej Barcelony či saudskoarabského Al-Hilalu.
Podľa nemeckého týždenníka Sport Bild dal vedeniu Bayernu Mníchov najavo, že je s ním pripravený predĺžiť kontrakt.
Tridsaťtriročný kapitán anglickej reprezentácie prišiel do Mníchova v roku 2023 z Tottenhamu v klubovom rekorde 100 miliónov eur.
V drese bavorského tímu odvtedy odohral 147 zápasov, v ktorých strelil 146 gólov a pridal 33 asistencií. S Bayernom dvakrát získal titul nemeckého šampióna, raz Nemecký pohár i Superpohár.
Barcelona, ktorú vedie bývalý tréner Bayernu Hansi Flick, aj Al-Hilal sa podľa nemeckého periodika informovali o možnosti Kaneovho angažovania.
Vedenie úradujúceho nemeckého majstra chce, aby anglický kanonier zostal v klube aj po skončení novej sezóny.
„Myslím si, že na oboch stranách existuje silná túžba. Teraz musíme zabezpečiť, aby sa naše predstavy stretli,“ uviedol generálny riaditeľ Bayernu Jan-Christian Dreesen.