Kane má na dosah výnimočný moment. V drese Anglicka prekoná takmer 30-ročný rekord

Kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Harry Kane má pred sebou významný moment kariéry.
Vo štvrtkovom zápase Ligy národov proti Chorvátsku na londýnskom štadióne Wembley si pripíše už 126. reprezentačný štart, čím prekoná historický rekord Pierra Shiltona z roku 1990.
Pre útočníka nemeckého Bayernu Mníchov ide o ďalší vrchol úspešného roka. V októbri sa stal prvým Angličanom za ostatných 25 rokov, ktorý získal prestížnu Zlatú loptu, čo vyvolalo jeho emotívny prejav na slávnosti v Londýne.
"Je to pre mňa obrovský moment a veľká česť. Prekonanie tak významného rekordu znamená, že moje úsilie a odhodlanie nevyšli na zmar,“ vyhlásil vtedy.
Tridaťtriročný futbalista je zároveň najlepším strelcom Anglicka s 91 gólmi a držiteľom klubového rekordu Tottenhamu s 280 presnými zásahmi. Od prestupu do Bayernu v roku 2023 sa jeho forma ešte zlepšila. Zaznamenal tam 156 gólov a získal svoje prvé trofeje – bundesligový titul v predchádzajúcich dvoch ročníkoch.
Kane je tiež známy ako líder tímu, ktorý otvorene vyjadril svoju nespokojnosť s defenzívnymi taktikami trénera Thomasa Tuchela po semifinálovej prehre s Argentínou na tohtoročných majstrovstvách sveta. "Povedal som, že potrebujeme hrať viac ofenzívne, aby sme úspešne čelili nasledujúcim zápasom,“ uviedol Kane.
Obranca Bayer Leverkusen a Kaneov spoluhráč v národnom tíme Jarell Quansah si cení jeho profesionálny prístup a kvalitu: "Celá Bundesliga je šťastná, že máme takého hráča, ktorý pravidelne skóruje. Je to pre nás takmer hrozba, keď je na ihrisku. Kane je pravý kapitán a príklad pre všetkých.“
Od reprezentačného debutu v roku 2015, keď proti Litve skóroval už v 79. sekunde, Kane ukázal, že je stvorený pre medzinárodný futbal. Túži sa stať prvým anglickým kapitánom od Boba Moora, ktorý zdvihol pohár majstrov sveta v roku 1966. Prešiel si aj smútkom z prehier vo finále ME 2021 a 2024, no aj tak zostáva ikonou anglického futbalu.
„Je to absolútny profesionál, ktorý nastavuje vysoké štandardy aj mimo ihriska. Vždy je medzi prvými na stretnutiach a nikdy nenechá tím konať bez neho. Je skutočným veľkým kapitánom,“ dodal Quansah.
Harry Kane tak zakončí rok, na ktorý len tak nezabudne, a pripraví si pôdu pre ďalšie rekordy a úspechy v anglickom a európskom futbale.