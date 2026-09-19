Yamal spochybnil Kanea v boji o Zlatú loptu. Anglický kanonier odpovedal s chladnou hlavou

Anglický futbalový útočník Harry Kane sa nechce púšťať do verejnej slovnej prestrelky so španielskym talentom Lamineom Yamalom v súvislosti s bojom o Zlatú loptu.
Každý má svoj názor a každý má svoj spôsob, ako sa vyjadruje, vyhlásil kanonier Bayernu Mníchov v reakcii na výroky 19-ročnej hviezdy FC Barcelona.
Yamal podľa nemeckej agentúry DPA uviedol, že Zlatú loptu by mal získať „najlepší hráč na svete“ a „nie hráč, ktorý strelil 80 gólov“.
Na ocenenie najlepšieho strelca podľa neho existuje osobitná cena. Jeho slová médiá interpretovali ako narážku na Kanea, ktorý v uplynulej sezóne nastrieľal v súťažných zápasoch 73 gólov.
Angličan však po bundesligovom triumfe 7:0 nad Unionom Berlín reagoval pokojne.
„Nevieme presne, čo tým myslel. Každý je iný. Každý má svoj názor a svoj spôsob,“ povedal Kane. Yamala označil za „neuveriteľného hráča“, no medzi kandidátov na Zlatú loptu zaradil aj Kyliana Mbappeho, Michaela Oliseho či Rodriho. „Je veľa kandidátov. Preto sa o tom tento rok možno diskutuje viac.“
Kane bude so záujmom sledovať, kto napokon na slávnostnom vyhlásení ankety 26. októbra v Londýne uspeje.
„Nerád hovorím o sebe. Radšej nechávam hovoriť svoj futbal a svoje výkony na ihrisku,“ uviedol po stretnutí s Unionom. V 98. bundesligovom zápase sa dostal cez hranicu 100 gólov, čo sa pred ním nepodarilo žiadnemu hráčovi v súťaži tak rýchlo. „Výsledok hlasovania o Zlatú loptu nie je v mojich rukách. Na to, čo som dosiahol v uplynulom roku, som nesmierne hrdý, a nejde len o góly,“ dodal.
Športový riaditeľ Bayernu Max Eberl si naopak neodpustil menšiu narážku na Yamala.
„Kampaň sa, samozrejme, musí robiť. Najlepší sú však tí hráči, ktorí žiadnu kampaň nepotrebujú,“ povedal. Podľa neho má Kane „prirodzene veľmi veľké šance“, no do okruhu najlepších sa svojimi výkonmi dostáva aj Olise. Francúz proti Unionu zaznamenal hetrik. „Spôsobom, akým hrá futbal, sa nenápadne dostáva do tejto skupiny. Podľa mňa určite patrí medzi najlepších futbalistov sveta,“ dodal Eberl.