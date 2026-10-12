Rozumiem, že chcel odísť, vraví Rosický. Sparta riešila prestup Haraslína celé leto

Športový riaditeľ AC Sparta Praha Tomáš Rosický hodnotil doterajšiu štvrtinu sezóny pre klubový web. Nie je spokojný s tým, že sa klub nachádzal na 7. mieste tabuľky pred reprezentačnou pauzou.
Po desiatich kolách je celok na 3. priečke vďaka víťazstvu 2:0 nad Pardubicami a zaváhaniam konkurentov o vyššie pozície v Chance lige. Na lídra a mestského rivala Slaviu stráca osem bodov.
Počas letného prestupového obdobia priviedol na Letnú jedenásť nových tvárí. "Bolo to najintenzívnejšie leto za celú dobu, čo túto prácu robím. Veľa hráčov prišlo a veľa ich odišlo. Leto som v podstate strávil v kancelárii. Teraz je voľnejšie, ale akonáhle sa jedno prestupové obdobie skončí, pomaly sa chystá to ďalšie. Je to neustály kolobeh," uviedol.
Išlo o obmenu a prestavbu kádra? "Predovšetkým si myslím, že hráči, ktorých sme priviedli, majú veľkú kvalitu. Drvivá väčšina príchodov už bola naplánovaná a chceli sme ich uskutočniť. Z dlhodobého hľadiska je to podľa mňa pre Spartu veľmi dobré. Káder je mladší a veľmi kvalitný," prezradil 46-ročný rodák z Prahy.
"Chlapci, ktorí odišli, si zaslúžia dodatočné poďakovanie. Odviedli pre Spartu veľmi dobrú prácu a boli súčasťou úspešnej éry - mám na mysli Asgera Sorensena, Lukáša Haraslína a Kaana Kairinena," priblížil Rosický.
Podľa neho boli títo traja futbalisti veľmi dôležití, ale už sami potrebovali zmenu. "Jediné odchody, ktoré neboli úplne naplánované a pri ktorých sme váhali, sa týkali Šula (prezývka Haraslína, pozn.) a Asgera. Šulo riešil Arábiu celé leto, ešte pred začiatkom prípravy," povedal ďalej.
"Z jeho pohľadu je zložité odmietnuť obrovskú ponuku, ktorá môže výrazne zabezpečiť celú rodinu. Úplne rozumiem, že chcel odísť. Dlho sme premýšľali, či prestup uskutočniť. Už od jari som v rozhovoroch spomínal, že potrebujeme do tímu priviesť viac rýchlosti.
Šulo vo veľkých zápasoch nebol taký výrazný, ako sme si predstavovali. Stále však mal veľkú platnosť," pokračoval bývalý stredopoliar.
V Sparte Praha potrebovali do krídelných pozícií iný typ hráčov. "To bol náš pohľad na Šula a dôvod, prečo sme jeho situáciu riešili celé leto."