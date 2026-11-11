Umelá tráva bola iný svet. Slováci budú doma vo veľkej výhode, verí Haraslín

Slovenský futbalista Lukáš Haraslín verí, že Slovákom pomôže v piatok proti Faerským ostrovom domáce prostredie, prírodná tráva a fakt, že súper pre nich už nie je neznámou.
Na návrat do B-divízie Ligy národov im stačí bod a postup tak môžu spečatiť už v piatok v Košiciach proti Faerčanom, na ktorých pôde v októbri remizovali 1:1.
Slováci vedú tabuľku 3. skupiny C-divízie s desiatimi bodmi a šesťbodovým náskokom pred Faerskými ostrovmi a Moldavskom.
Okrem spomínanej remízy zdolali dvakrát Moldavcov a raz Kazachstan. Na jeho pôde uzavrú v pondelok skupinovú fázu.
Návrat do „béčka“ je na dohľad
„S Kazachstanom sme už mali skúsenosti, vedeli sme, akým štýlom hrá. Faerské ostrovy boli pre nás novým súperom, ale teraz to bude opäť o niečom inom. Hráme doma, na prírodnej tráve, čo bude, verím, naša výhoda. Niekto si môže povedať, že hra na umelej tráve je výhovorka, ale kto si to nevyskúšal, ten nevie. Je to naozaj úplne iný povrch,“ povedal Haraslín na zraze v Poprade.
VIDEO: Lukáš Haraslín
V októbri bolo faktorom aj počasie, to je momentálne na Slovensku podobné. V Kazachstane teploty zrejme klesnú vplyvom silnej kontinentality pod nulu.
„Počasie možno bude rovnaké ako na Faerských ostrovoch, ale verím, že tráva nám môže pomôcť. Budeme hrať doma, dúfam, že pred vypredaným štadiónom. Verím, že aj ľudia nám pomôžu zvládnuť prvý zápas.
Teraz sa musíme naplno koncentrovať naň a až potom sa môžeme sústrediť na druhý. Urobíme maximum pre to, aby sme už v prvom zápase dosiahli cieľ, ktorý sme si stanovili pred touto Ligou národov,“ povedal Haraslín.
Slovenský tím zostúpil z B-divízie v edícii 2020/2021 a v „céčku“ je už tretí rok. V predošlej edícii nepostúpil v baráži cez Slovinsko, pred štyrmi rokmi ho najviac zaskočil práve Kazachstan.
Haraslínovi to však na ľavej strane funguje v národnom mužstve výborne s Dávidom Hanckom, niekdajším spoluhráčom so Sparty Praha.
Obranca Hancko sa pomerne často zapája aj do ofenzívnej činnosti: „Niekedy hrá aj vyššie ako ja. Myslím si, že s Hancim si rozumieme v podstate naslepo. Máme spolu odohratých ani neviem koľko zápasov. Na ihrisku sa naozaj vnímame možno trochu inak, ale tak to vo futbale býva.“
Tréner Vladimír Weiss skúša vo svojom druhom stinte rôzne riešenia, v rámci ktorých postavil na pravej strane obrany aj útočníka Ivana Schranza.
„Samozrejme, aj keď sa zostava obmení alebo pretočí, vieme, čo môžeme jeden od druhého očakávať. Viem, čo očakávať, keď mám za sebou Hanciho, aj keď tam mám niekoho iného. Ja s tým problém nemám.
Možno je však vidieť, že keď hráme s Hancim na jednej strane, najmä v ofenzíve to máme trochu inak poskladané než s niektorými ostatnými. Hanci je totiž ofenzívnejší ľavý obranca,“ priblížil útočník saudskoarabského Al Fateh.
Únava ide bokom, dôležitý je len postup
Najbližší súper jeho národného tímu hrá tvrdo a fyzicky, v tejto sezóne LN zatiaľ neprehral, no ani nevyhral.
„Hrajú fyzický futbal, klasický ostrovný, nepríjemný a súbojový. Verím, že našou rýchlosťou a kolmejšou hrou môžeme prekonať ich obrannú líniu. Uvidíme, v akom systéme proti nám nastúpia, či budú hrať so štyrmi alebo piatimi hráčmi vzadu. To sa ukáže pred zápasom. Určite na nich budeme mať plán.
Verím, že dobrým začiatkom a vstupom do zápasu ich zlomíme čo najskôr a potom budeme stretnutie kontrolovať. Tak, ako sme podľa mňa viac-menej kontrolovali zápasy na predchádzajúcom zraze,“ povedal Haraslín, ktorého národný tím zvládol predošlý zraz so skóre 9:2.
„Myslím si, že keď vo futbale hráte na bod, môže sa vám to vypomstiť. My chceme urobiť všetko pre to, aby sme vyhrali. Hráme doma a v poslednom domácom zápase sa chceme s týmto rokom rozlúčiť víťazstvom. Urobíme pre to maximum. Na bod určite nebudeme chcieť hrať,“ pokračoval 30-ročný útočník.
Po prestupe do Saudskej Arábie v lete tohto roka strelil tri góly v dvanástich ligových zápasoch. Dva z nich padli v posledných troch dueloch, presný zásah a asistenciu si pripísal v októbri aj v Moldavsku (4:0).
„Cítim sa fajn. Vždy sa teším na zraz, aj keď je tam možno únava spôsobená cestovaním. Teším sa na chalanov, na všetkých, ktorí sú tu, a na ďalší reprezentačný zápas. Únava preto ide bokom a už sa neviem dočkať prvého stretnutia. Som rád, že mi to tam padá.
Nakopol som sa gólom v reprezentácii a potom mi to začalo padať aj v klube, pretože predtým som sa trochu trápil. Verím, že svoju streleckú formu prinesiem aj do reprezentácie a pomôžem tým tímu,“ dodal Haraslín.
Tabuľka skupiny C
Nominácia Slovenska na zápasy C-divízie Ligy národov
brankári: Marek Rodák (Al-Ettifaq), Dominik Greif (Olympique Lyon), Jakub Surovčík (AC Sparta Praha), Dominik Takáč (ŠK Slovan Bratislava)
obrancovia: Martin Valjent (RCD Mallorca), Milan Škriniar (Fenerbahce Istanbul), Ľubomír Šatka (Omonia Nikózia), Dávid Hancko (Atletico Madrid), Ivan Mesík (Charlton Athletic), Timotej Hranica (MŠK Žilina), Tobiáš Pališčák (Viktoria Plzeň), Dávid Krčík (FK Pardubice)
stredopoliari: Ľudovít Reis (Werder Brémy), Peter Pokorný (ŠK Slovan Bratislava), Matúš Bero (Ferencváros Budapešť), Ondrej Duda (Al-Ettifaq), Mario Sauer (1. FC Kaiserslautern), Tomáš Rigo (Stoke City), Albert Rusnák (Seattle Sounders, Tomáš Suslov (Hellas Verona), Artur Gajdoš (ŠK Slovan Bratislava), Sebastián Nebyla (FK Jablonec)
útočníci: Lukáš Haraslín (Al-Fateh), Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Adrián Kaprálik (Holstein Kiel), Matej Trusa (DAC Dunajská Streda), David Strelec (FC Middlesbrough), Tomáš Bobček (Frosinone Calcio), Róbert Boženík (Stoke City), Erik Prekop (Górnik Zabrze)