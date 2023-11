Podľa Watzkeho sa proti šampionátu v Saudskej Arábii nedá nič robiť

Saudská Arábia sa do utorkovej uzávierky prihlásila ako jediný kandidát na organizovanie podujatia. Austrália pôvodne prejavila záujem, no napokon prihlášku nepodala.

Vyhlásil to v rozhovore pre Sky TV popredný nemecký funkcionár Hans-Joachim Watzke, ktorý je výkonným riaditeľom Borussie Dortmund a zároveň i viceprezidentom Nemeckého futbalového zväzu (DFB).

BERLÍN. Majstrovstvá sveta vo futbale budú v roku 2034 v Saudskej Arábii a nedá sa to nijako zastaviť.

Po pravde, nezaznamenal som, že by momentálne túžila nejaká krajina zorganizovať šampionát tak intenzívne, ako sme to chceli my v roku 2006," povedal Watzke.