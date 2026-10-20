Hancko verí v silnejšie Atlético, cieľom je trofej: Mužstvo zvýšilo svoju úroveň

Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko verí, že Atlético Madrid má v tejto sezóne kvalitnejšie mužstvo a môže sa výraznejšie zapojiť do boja o trofeje.
Pred utorkovým stretnutím Ligy majstrov 2026/2027 na ihrisku VfB Stuttgart zároveň upozornil na problém, ktorý madridský klub v minulom ročníku pripravil o možnosť bojovať o španielsky titul.
Podľa 28-ročného obrancu Atlético doplácalo najmä na zbytočné straty bodov v zápasoch na ihriskách súperov.
Prehrávali sme zápasy na ihriskách súperov
„Tréner nás veľmi dobre pripravuje na to, aby sme vyhrávali aj vonku. V minulej sezóne sme prehrávali zápasy na ihriskách súperov, a nie nevyhnutne proti tým najsilnejším.
Práve tým sme prišli o príležitosť bojovať o titul,“ povedal Hancko na pondelkovej tlačovej konferencii podľa španielskeho denníka AS.
Slovenský reprezentant je presvedčený, že mužstvo pod vedením trénera Diega Simeoneho sa z predchádzajúcich neúspechov poučilo.
„Momentálne máme dobrú formu a dúfam, že v tom budeme pokračovať,“ uviedol Hancko.
Výsledky sú dôsledkom spoločnej práce
Zdôraznil, že výsledky sú dôsledkom spoločnej práce celého tímu a jeho postupného zlepšovania
Hancko ocenil aj posilnenie obrany Atlética. Vyzdvihol prínos argentínskeho majstra sveta Cristiana Romera, výkonnostný posun Marca Pubilla a kvality Alejandra Grimalda.
„Cuti nám veľmi pomohol, Marc Pubill sa výrazne zlepšil a rád hrám s oboma. Prišiel aj Grimaldo, ktorý nám pomáha svojou kvalitou.
Najdôležitejšie však je, že fungujeme ako tím,“ vysvetlil slovenský futbalista.
Príchod Romera podľa Hancka zvýšil konkurenciu medzi obrancami a prinútil ho pracovať ešte intenzívnejšie.
Pre španielsku agentúru Europa Press priznal, že keď sa dozvedel o príchode argentínskeho reprezentanta, uvedomil si potrebu zvýšiť vlastnú výkonnosť. Keďže chce nastupovať pravidelne, silnejšiu konkurenciu vníma ako motiváciu.
Atlético sa podľa Hancka sústreďuje predovšetkým na zlepšenie defenzívy. Mužstvo analyzuje situácie, v ktorých v minulosti inkasovalo zbytočné góly, a snaží sa byť spoľahlivé bez ohľadu na to, či nastupuje so štvorčlennou alebo päťčlennou obranou.
Slovák zároveň pripomenul, že madridský tím disponuje dostatočnou útočnou kvalitou, preto je úlohou obrancov vytvárať spoluhráčom predpoklady na víťazstvá.
Ambície Atlética sú podľa slovenského reprezentanta vyššie než v predchádzajúcom ročníku.
Chceme zájsť ešte ďalej a nejakú trofej vyhrať
„Mužstvo zvýšilo svoju úroveň. V minulej sezóne sme boli blízko k zisku trofejí, či už v pohári, alebo v Lige majstrov. Teraz chceme zájsť ešte ďalej a nejakú trofej vyhrať,“ vyhlásil Hancko.
Atlético nastúpi proti Stuttgartu v utorok o 21.00 h SELČ. Madridský klub prichádza do Nemecka po sérii šiestich súťažných víťazstiev, ale tréner Simeone sa musí zaobísť bez zranených Cristiana Romera a Kokeho.
Podľa denníka AS by mal Hancko vytvoriť stopérsku dvojicu s Marcom Pubillom.