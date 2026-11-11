Futbalistky Spartaka Myjava neuspeli ani v odvete na švédsky tím. Rozhodol druhý polčas

Na snímke hráčky Spartaku Myjava.
Na snímke hráčky Spartaku Myjava. (Autor: TASR)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
Sportnet, TASR|11. nov 2026 o 21:33
ShareTweet0

Pričom doma predtým podľahli minuloročnému finalistovi tejto európskej súťaže 1:3.

Európsky pohár žien - odvetný zápas osemfinále

Hammarby IF - Spartak Myjava 4:0 (0:0)

Góly: 73. a 80. Sörumová, 75. Hermannsdottirová, 84. Maiquezová.

Rozhodovali: Česenová - Špurová, Buhová (všetky Slovinsko), ŽK: Lennartssonová (Hammarby).

/prvý zápas: 3:1, postúpilo Hammarby/

Zostava Myjavy: Opalková - Matušicová, Kršiaková, Dimitrijevičová, Stanovičová (76. Norkusová) - Dvořáková, Nárožná, Kramlíková (74. Múčková) - Doughertyová, Semanová (65. Bogorová), Vredíková

Futbalistky Spartaka Myjava sa s Európskym pohárom UEFA rozlúčili v osemfinále. V stredajšej odvete prehrali na pôde švédskeho tímu Hammarby IF 0:4, pričom doma predtým podľahli minuloročnému finalistovi tejto európskej súťaže 1:3.

Hráčky slovenského tímu držali v Štokholme s favoritom výsledkovo krok až do záverečnej dvadsaťminútovky, v ktorej inkasovali všetky štyri góly.

Slovensko

Slovensko

    Na snímke hráčky Spartaku Myjava.
    Na snímke hráčky Spartaku Myjava.
    Futbalistky Spartaka Myjava neuspeli ani v odvete na švédsky tím. Rozhodol druhý polčas
    dnes 21:33
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Futbalistky Spartaka Myjava neuspeli ani v odvete na švédsky tím. Rozhodol druhý polčas