Hamburgu pomohlo vylúčenie súpera. V druhom polčase rozhodol o pohodlnej výhre

Hamburger SV oslavuje gól.
Hamburger SV oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
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TASR|6. nov 2026 o 22:41
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HSV sa v priebežnej tabuľke posunul na ôsme miesto s 12 bodmi, Mönchengladbach zostal posledný so štyrmi bodmi.

Bundesliga - 9. kolo

Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach 3:1 (1:1)

Góly: 11. Muheim, 59. Nandja, 70. Grönbaek - 44. Hack

ČK: 49. Itakura (Mönchengladbach)

Futbalisti Hamburgu zdolali v piatkovom stretnutí 9. kola nemeckej Bundesligy Borussiu Mönchengladbach 3:1.

Domáci sa ujali vedenia v 11. minúte zásluhou Mira Muheima, no krátko pred prestávkou vyrovnal Robin Hack.

Hostia hrali od 49. minúty bez vylúčeného Ko Itakuru, čo Hamburg využil a gólmi Shafiqa Nandju a Alberta Grönbaeka rozhodol o triumfe.

HSV sa v priebežnej tabuľke posunul na ôsme miesto s 12 bodmi, Mönchengladbach zostal posledný so štyrmi bodmi.

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Hamburger SV oslavuje gól.
    Hamburger SV oslavuje gól.
    Hamburgu pomohlo vylúčenie súpera. V druhom polčase rozhodol o pohodlnej výhre
    dnes 22:41
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