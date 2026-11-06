Hamburgu pomohlo vylúčenie súpera. V druhom polčase rozhodol o pohodlnej výhre

Bundesliga - 9. kolo
Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach 3:1 (1:1)
Góly: 11. Muheim, 59. Nandja, 70. Grönbaek - 44. Hack
ČK: 49. Itakura (Mönchengladbach)
Futbalisti Hamburgu zdolali v piatkovom stretnutí 9. kola nemeckej Bundesligy Borussiu Mönchengladbach 3:1.
Domáci sa ujali vedenia v 11. minúte zásluhou Mira Muheima, no krátko pred prestávkou vyrovnal Robin Hack.
Hostia hrali od 49. minúty bez vylúčeného Ko Itakuru, čo Hamburg využil a gólmi Shafiqa Nandju a Alberta Grönbaeka rozhodol o triumfe.
HSV sa v priebežnej tabuľke posunul na ôsme miesto s 12 bodmi, Mönchengladbach zostal posledný so štyrmi bodmi.