Odvolanie zamietli. Hviezdu Paríža čaká vo Francúzsku súd za znásilnenie

Marocký futbalista Achraf Hakimi neuspel s odvolaním na najvyššom súde vo Francúzsku a čaká ho súd kvôli obvineniu zo znásilnenia.
Predstavitelia súdu v Paríži oznámili, že odvolanie dvadsaťsedemročného obrancu Paríž Saint-Germain proti procesu zamietli. Kedy súd v Nanterre začne, zatiaľ nebolo stanovené.
Hakimiho obvinila zo znásilnenia v roku 2023 dvadsaťštyriročná žena, s ktorou sa zoznámil na instagrame. Tvrdila, že ju sexuálne napadol vo svojom dome. Futbalista od začiatku obvinenia zásadne odmieta.
"Na súd netrpezlivo čakám od prvého dňa. Teším sa, že konečne budem môcť prehovoriť," napísal v minulosti na sociálnych sieťach.
Za francúzskeho majstra PSG hrá Hakimi od roku 2021, získal s ním päť titulov a dvakrát vyhral Ligu majstrov.
Reprezentáciu Maroka vedie ako kapitán, nastúpil za ňu k 102 zápasom a štartoval na troch majstrovstvách sveta vrátane tohtoročného šampionátu v Amerike.