Split čelí následkom za výtržnosti fanúšikov. Klub čaká nepríjemný domáci zápas bez divákov

Fanúšikovia Hajduk Split.
Fanúšikovia Hajduk Split. (Autor: Maja Prgomet/ZUMA Press Wire)
TASR|22. okt 2026 o 08:42
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Fanúšikovia Hajduku narušili zápas proti Ajaxu pyrotechnikou a delobuchmi, UEFA navyše uložila podmienečný trest uzavretia štadióna.

Chorvátsky futbalový klub Hajduk Split odohrá domáci zápas Konferenčnej ligy proti belgickému St. Truidenu bez divákov.

Európska futbalová únia (UEFA) ho potrestala za výtržnosti fanúšikov počas minulotýždňového stretnutia proti Ajaxu Amsterdam (2:1).

Hajduk musí navyše zaplatiť pokutu 80.000 eur a ďalších 16.000 eur za zablokované schodiská na tribúnach.

Disciplinárne sankcie súvisia s incidentmi v druhom polčase zápasu proti Ajaxu, keď priaznivci domáceho mužstva narušili priebeh stretnutia použitím veľkého množstva pyrotechniky a delobuchov.

VIDEO: Fanúšikovia Hajduku Split

UEFA zároveň uložila Hajduku podmienečný trest uzavretia štadióna, ktorý sa môže aktivovať pri ďalších podobných incidentoch s pyrotechnikou počas európskych pohárových zápasov. Informoval o tom chorvátsky klub na svojej oficiálnej stránke.

Stretnutie proti St. Truidenu je na programe 26. novembra na štadióne Poljud v Splite.

Hajduk po úvodnom víťazstve nad Ajaxom nastúpil vo štvrtok v druhom kole ligovej fázy Konferenčnej ligy na ihrisku švajčiarskeho Thunu.

Tabuľka Konferenčnej ligy

Konferenčná liga

    Fanúšikovia Hajduk Split.
    Fanúšikovia Hajduk Split.
    Split čelí následkom za výtržnosti fanúšikov. Klub čaká nepríjemný domáci zápas bez divákov
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