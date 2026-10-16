Velebili nacizmus, urážali židov. Fanúšikovia Hajduku skončili v rukách polície

Polícia v chorvátskom Splite zatkla najmenej dvanásť futbalových fanúšikov Hajduku v súvislosti s incidentmi, ku ktorým došlo počas štvrtkového zápasu Konferenčnej ligy proti Ajaxu Amsterdam.
Domáci priaznivci vytiahli antisemitský transparent a počas stretnutia hádzali na trávnik dymovnice.
Duel museli v druhom polčase na takmer 20 minút prerušiť po tom, ako štadión zahalil dym. Hajduk napokon zvíťazil 2:1.
Pre klub to bol prvý zápas v hlavnej fáze niektorej z európskych súťaží po dlhých 15 rokoch.
Už pred začiatkom stretnutia sa fanúšikovia Hajduku dostali do konfliktu s políciou po tom, ako urážali židov a velebili nacistického lídra Adolfa Hitlera, pripomenula agentúra AP.