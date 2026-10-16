Velebili nacizmus, urážali židov. Fanúšikovia Hajduku skončili v rukách polície

Fanúšikovia Hajduk Split.
Fanúšikovia Hajduk Split. (Autor: Maja Prgomet/ZUMA Press Wire)
TASR|16. okt 2026 o 18:02
ShareTweet0

Duel museli v druhom polčase na takmer 20 minút prerušiť po tom, ako štadión zahalil dym.

Polícia v chorvátskom Splite zatkla najmenej dvanásť futbalových fanúšikov Hajduku v súvislosti s incidentmi, ku ktorým došlo počas štvrtkového zápasu Konferenčnej ligy proti Ajaxu Amsterdam.

Domáci priaznivci vytiahli antisemitský transparent a počas stretnutia hádzali na trávnik dymovnice.

Duel museli v druhom polčase na takmer 20 minút prerušiť po tom, ako štadión zahalil dym. Hajduk napokon zvíťazil 2:1.

Pre klub to bol prvý zápas v hlavnej fáze niektorej z európskych súťaží po dlhých 15 rokoch.

Už pred začiatkom stretnutia sa fanúšikovia Hajduku dostali do konfliktu s políciou po tom, ako urážali židov a velebili nacistického lídra Adolfa Hitlera, pripomenula agentúra AP.

Tabuľka Konferenčnej ligy

Konferenčná liga

    Fanúšikovia Hajduk Split.
    Fanúšikovia Hajduk Split.
    Velebili nacizmus, urážali židov. Fanúšikovia Hajduku skončili v rukách polície
    dnes 18:02
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Konferenčná liga»Velebili nacizmus, urážali židov. Fanúšikovia Hajduku skončili v rukách polície