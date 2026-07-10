Žilina má po prvom zápase dvojgólové manko. Dokážeme hrať lepšie, tvrdí tréner Staňo

Futbalistom MŠK Žilina nevyšiel vstup do nového ročníka Európskej ligy UEFA podľa ich predstáv.
Po úvodnom zápase prvého predkola majú pred sebou náročnú úlohu, dohnať dvojgólové manko po vystúpení na trávniku chorvátskeho Hajduku Split.
Všetko mohlo byť inak, ak by sa podarilo v úvode stretnutia presadiť Hranicovi.
VIDEO: Hlavný tréner Staňo po zápase
Split však preukázal lepšiu efektivitu v zakončovaní a využil výhodu domáceho prostredia.
Celé sa to otočilo po inkasovanom góle
„Prvých 25 minút slušná práca celého tímu, potom sa to celé otočilo po inkasovanom góle. Domáci získali taký pokoj, boli dosť na lopte a trochu sme s tým mali problém.
Po prestriedaní sme opäť začali hrať futbal, ktorým sa chceme prezentovať.
Zápas sme však nezdramatizovali, takže sa bude potrebné skoncentrovať na odvetu,“ povedal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner hostí Pavol Staňo.
Situácia z pohľadu postupových šancí sa skomplikovala ešte viac po polčasovej prestávke, keď inkasovali „šošoni“ druhýkrát v zápase.
Súper potvrdil svoju balkánsku mentalitu
„Začiatok bol z našej strany výborný, mali sme aj šancu na otvorenie skóre. Na tejto úrovni sa však ukazuje, že každé zaváhanie či nevyužitá príležitosť môže mrzieť dvojnásobne.
Každý z nás musí pridať ešte viac, pretože len tak dokážeme zdolať súperov takejto kvality. Málokto z nás hral pred takou kulisou, v takej atmosfére a navyše v zápase s takým významom.
Ak k nám táto skúsenosť mala prísť, verím, že nám pomôže smerom k domácej odvete. Súper potvrdil svoju balkánsku mentalitu – hral naplno, išiel na doraz a nedaroval nám ani centimeter ihriska.
V tomto sa im doma musíme vyrovnať,“ uviedol pre oficiálny klubový web brankár MŠK Jakub Badžgoň.
Zástupca chorvátskej najvyššej súťaže tak mohol byť po víťazstve 2:0 prirodzene spokojnejší.
Vedenie vždy môže byť pred odvetou väčšie
„Zápas som si užil, tiež to, ako chalani pracovali na trávniku. To je to najdôležitejšie. Hrali sme dobre, mali sme šance, preto je potrebné zachovať takýto rytmus a štýl hry.
Vedenie vždy môže byť pred odvetou väčšie, mohli sme dať ešte viac gólov,“ vyjadril sa kouč Hajduku Gonzalo Garcia.
Žilina tak bude v domácom prostredí vo štvrtok 16. júla od 20.30 h naháňať dvojgólové manko.
Ak sa jej táto misia nepodarí splniť, tak končí účinkovanie v Európskej lige už v prvom predokole a ďalej bude bojovať v Konferenčnej lige.
„Dokážeme hrať lepšie. Doma sme silní, dokážeme vytvoriť tlak a hrať pekný futbal. Máme viac vecí, ktoré môžeme ukázať.
Nie som úplne spokojný s niektorými výkonmi v stretnutí, ale to tak býva. Neboli sme v ofenzíve takí nebezpeční, ako zvyčajne byť vieme,“ dodal Staňo k hodnoteniu štvrtkového vystúpenia.