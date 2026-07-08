Žilinu čaká chorvátsky súper, cez ktorého už raz prešla. Staňo: Verím v príkladný prístup

Futbalisti MŠK Žilina zabojujú po šiestich rokoch o účasť v Európskej lige. V úvodnom zápase prvého predkola ročníka 2026/27 ich čaká duel na pôde favorizovaného Hajduku Split.
Žilina si vybojovala miestenku na základe zisku Slovenského pohára a v jej prospech hovorí na rozdiel od predpokladov historická bilancia. Cez Split prešla v treťom predkole EL 2009/2010 po remíze 1:1 a výhre 1:0 na Balkáne.
Šošoni nevyhrali v príprave ani jeden zápas
Tamojší tím je v pozícii vicemajstra a s troma výhrami v prípravných dueloch. „Šošoni“ naopak nevyhrali ani jeden zo štyroch, keď zaznamenali prehru a tri remízy.
Hajduk odohral tento rok osem domácich súťažných zápasov a vyhral päť, Žilina len dva vonkajšie z deviatich.
Dalmátsky tím sa bude musieť zaobísť bez krídelníka Abdoulieho Sanyanga, ktorý dostal červenú kartu v poslednom európskom dueli - treťom predkole KL predošlej edície proti Dinamu Tirana.
Európska liga - 1. predkolo, 1. zápas
Štvrtok, 9. júl:
Rozhodcovia: Athanasiou - Egglezou, Sokratous (všetci Cyp.)
Predpokladané zostavy:
Hajduk Split: Ivušič - Acapandie, Van Hoorenbeeck, Marešič, Hrgovič - Guillamon, Pajaziti, Del Moral - Brajkovič, Livaja, Šego
Žilina: Badžgoň - Pališčák, Kaša, Narimanidze - Hranica, Adang, Káčer, Bari - Faško, Roginič, Kóša
V obrane však bude mať nové posily v podobe Aleca Van Hoorenbeecka a Mathieua Acapandiea, v strede poľa Alberta del Morala a v útoku Dalissona.
Žilina posilnila v lete svoje rady len o brankára Dávida Šípoša, ktorý však nenastúpil ani do jedného z prípravných zápasov a medzi troma žrďami bude na štadióne Poljud stáť s najväčšou pravdepodobnosťou Jakub Badžgoň.
V útoku by sa tréner Pavol Staňo mal opierať o trojicu Michal Faško, Marko Roginič a František Kóša, ktorá vsietila v minulej sezóne dovedna 37 gólov a Faško bol kráľom strelcom i najlepším hráčom Niké ligy.
Špeciálny nádych bude mať dvojzápas pre Roginiča, už by mal byť v poriadku po zranení. Útočník, ktorý vie operovať aj v strede poľa či obrane, je rodákom z chorvátskeho Bjelovaru.
Posledný duel v rámci sústredenia v Rakúsku absolvovali Žilinčania proti Pardubiciam (2:2) a na Hajduk sa naladili minimálne dvoma gólmi v priebehu dvoch minút.
Európa bude z taktického pohľadu trochu odlišná
„Hajduk hrá v inom systéme, no Pardubice boli zrejme najkvalitnejším súperom v príprave. Hralo sa pod veľkým tlakom a ukázalo sa nám veľa vecí, na ktorých ešte môžeme pracovať.
Európa bude z taktického pohľadu trochu odlišná, no verím v príkladný prístup, nasadenie hráčov a našu pripravenosť," povedal Staňo.
„Pardubice nás preverili, takže z môjho pohľadu to bola dobrá previerka a kvalitná generálka pred Európou,“ doplnil trénera obranca Narimanidze.
Odveta na Štadióne pod Dubňom je na programe vo štvrtok 16. júla s úvodným výkopom o 20.30 SELČ. Úspešnejšieho z dvojzápasu čaká cyperský Pafos, zvyšný tím nastúpi v druhom predkole Konferenčnej ligy proti GKS Katowice.