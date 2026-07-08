Žilinu čaká chorvátsky súper, cez ktorého už raz prešla. Staňo: Verím v príkladný prístup

Na snímke hlavný tréner MŠK Žilina Pavol Staňo.
Na snímke hlavný tréner MŠK Žilina Pavol Staňo. (Autor: TASR)
TASR|9. júl 2026 o 00:00
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Žilina si vybojovala miestenku na základe zisku Slovenského pohára.

Futbalisti MŠK Žilina zabojujú po šiestich rokoch o účasť v Európskej lige. V úvodnom zápase prvého predkola ročníka 2026/27 ich čaká duel na pôde favorizovaného Hajduku Split.

Žilina si vybojovala miestenku na základe zisku Slovenského pohára a v jej prospech hovorí na rozdiel od predpokladov historická bilancia. Cez Split prešla v treťom predkole EL 2009/2010 po remíze 1:1 a výhre 1:0 na Balkáne.

Šošoni nevyhrali v príprave ani jeden zápas

Tamojší tím je v pozícii vicemajstra a s troma výhrami v prípravných dueloch. „Šošoni“ naopak nevyhrali ani jeden zo štyroch, keď zaznamenali prehru a tri remízy.

Hajduk odohral tento rok osem domácich súťažných zápasov a vyhral päť, Žilina len dva vonkajšie z deviatich.

Dalmátsky tím sa bude musieť zaobísť bez krídelníka Abdoulieho Sanyanga, ktorý dostal červenú kartu v poslednom európskom dueli - treťom predkole KL predošlej edície proti Dinamu Tirana.

Európska liga - 1. predkolo, 1. zápas

Štvrtok, 9. júl:

Rozhodcovia: Athanasiou - Egglezou, Sokratous (všetci Cyp.)

Predpokladané zostavy:

Hajduk Split: Ivušič - Acapandie, Van Hoorenbeeck, Marešič, Hrgovič - Guillamon, Pajaziti, Del Moral - Brajkovič, Livaja, Šego

Žilina: Badžgoň - Pališčák, Kaša, Narimanidze - Hranica, Adang, Káčer, Bari - Faško, Roginič, Kóša

V obrane však bude mať nové posily v podobe Aleca Van Hoorenbeecka a Mathieua Acapandiea, v strede poľa Alberta del Morala a v útoku Dalissona.

Žilina posilnila v lete svoje rady len o brankára Dávida Šípoša, ktorý však nenastúpil ani do jedného z prípravných zápasov a medzi troma žrďami bude na štadióne Poljud stáť s najväčšou pravdepodobnosťou Jakub Badžgoň.

V útoku by sa tréner Pavol Staňo mal opierať o trojicu Michal Faško, Marko Roginič a František Kóša, ktorá vsietila v minulej sezóne dovedna 37 gólov a Faško bol kráľom strelcom i najlepším hráčom Niké ligy.

Špeciálny nádych bude mať dvojzápas pre Roginiča, už by mal byť v poriadku po zranení. Útočník, ktorý vie operovať aj v strede poľa či obrane, je rodákom z chorvátskeho Bjelovaru.

Posledný duel v rámci sústredenia v Rakúsku absolvovali Žilinčania proti Pardubiciam (2:2) a na Hajduk sa naladili minimálne dvoma gólmi v priebehu dvoch minút.

Európa bude z taktického pohľadu trochu odlišná

„Hajduk hrá v inom systéme, no Pardubice boli zrejme najkvalitnejším súperom v príprave. Hralo sa pod veľkým tlakom a ukázalo sa nám veľa vecí, na ktorých ešte môžeme pracovať.

Európa bude z taktického pohľadu trochu odlišná, no verím v príkladný prístup, nasadenie hráčov a našu pripravenosť," povedal Staňo.

„Pardubice nás preverili, takže z môjho pohľadu to bola dobrá previerka a kvalitná generálka pred Európou,“ doplnil trénera obranca Narimanidze.

Odveta na Štadióne pod Dubňom je na programe vo štvrtok 16. júla s úvodným výkopom o 20.30 SELČ. Úspešnejšieho z dvojzápasu čaká cyperský Pafos, zvyšný tím nastúpi v druhom predkole Konferenčnej ligy proti GKS Katowice.

Európska liga

    Na snímke hlavný tréner MŠK Žilina Pavol Staňo.
    Na snímke hlavný tréner MŠK Žilina Pavol Staňo.
    Žilinu čaká chorvátsky súper, cez ktorého už raz prešla. Staňo: Verím v príkladný prístup
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