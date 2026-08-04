Nečakané stretnutie futbalovej hviezdy s legendou. Haaland získala viac ako tri milióny lajkov

Erling Haaland a Michael Jordan.
Erling Haaland a Michael Jordan. (Autor: Instagram/erling)
TASR|4. aug 2026 o 11:00
ShareTweet0

Príspevok ocenili Djokovič i Antonelli.

Nórsky futbalový kanonier Erling Haaland na sociálnej sieti „zabodoval“ s fotografiou, na ktorej stojí po boku legendárneho amerického basketbalistu Michaela Jordana.

Dvadsaťšesťročný útočník Manchestru City nazbieral v priebehu troch dní viac ako tri milióny „lajkov“. Dvojica sa stretla počas dovolenky na Azúrovom pobreží vo Francúzsku.

Haaland pridal fotografiu s textom „popis nie je potrebný“ a legendu svetového basketbalu nemusel predstavovať.

Na nečakané stretnutie reagovali tiež známe športové osobnosti. Príspevok ocenili napríklad srbský tenista Novak Djokovič či priebežný líder šampionátu F1 Kimi Antonelli. Informoval o tom denník iDnes.cz.

Tento moment zavŕšil niekoľko rušných týždňov pre Haalanda, ktorý oslávil svoje 26. narodeniny v Saint-Tropez.

Zúčastnil sa tiež svadby svojho tímového spoluhráča Gianluigiho Donnarummu v Taliansku.

Premier League

    Erling Haaland a Michael Jordan.
    Erling Haaland a Michael Jordan.
    Nečakané stretnutie futbalovej hviezdy s legendou. Haaland získala viac ako tri milióny lajkov
    dnes 11:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Nečakané stretnutie futbalovej hviezdy s legendou. Haaland získala viac ako tri milióny lajkov