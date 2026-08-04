Nečakané stretnutie futbalovej hviezdy s legendou. Haaland získala viac ako tri milióny lajkov

Nórsky futbalový kanonier Erling Haaland na sociálnej sieti „zabodoval“ s fotografiou, na ktorej stojí po boku legendárneho amerického basketbalistu Michaela Jordana.
Dvadsaťšesťročný útočník Manchestru City nazbieral v priebehu troch dní viac ako tri milióny „lajkov“. Dvojica sa stretla počas dovolenky na Azúrovom pobreží vo Francúzsku.
Haaland pridal fotografiu s textom „popis nie je potrebný“ a legendu svetového basketbalu nemusel predstavovať.
Na nečakané stretnutie reagovali tiež známe športové osobnosti. Príspevok ocenili napríklad srbský tenista Novak Djokovič či priebežný líder šampionátu F1 Kimi Antonelli. Informoval o tom denník iDnes.cz.
Tento moment zavŕšil niekoľko rušných týždňov pre Haalanda, ktorý oslávil svoje 26. narodeniny v Saint-Tropez.
Zúčastnil sa tiež svadby svojho tímového spoluhráča Gianluigiho Donnarummu v Taliansku.