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    Erling Haaland proti Portu.
    Haaland vyrovnal strelecký rekord Manchestru City. Podľa Carraghera strelí 1000 gólov
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    Haaland vyrovnal strelecký rekord Manchestru City. Podľa Carraghera strelí 1000 gólov

    Erling Haaland proti Portu.
    Erling Haaland proti Portu. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|9. sep 2026 o 13:14
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    Má na konte 36 gólov, rovnako ako niekdajší argentínsky kanonier.

    Nórsky útočník Erling Haaland vyrovnal vďaka dvom gólom na ihrisku Porta strelecký rekord Manchestru City vo futbalovej Lige majstrov.

    Dvadsaťšesťročný hráč má na konte 36 gólov, rovnako ako niekdajší argentínsky kanonier Sergio Agüero. Haalandovi na to stačilo 40 zápasov, zatiaľ čo Agüero odohral za anglický klub v prestížnej súťaži 64 stretnutí.

    „Nie je to zlé,“ povedal Haaland na klubovom webe k rekordu po zápase, ktorý hostia vyhrali 2:0.

    Bol to skvelý zápas s portugalským majstrom

    Zápas rozhodol krátko po prestávke, keď skóroval po centri Enza Fernándeza hlavičkou o zem. Víťazstvo spečatil v nadstavenom čase strelou placírkou.

    „Bol to skvelý zápas s portugalským majstrom. Vedeli sme, že to bude ťažké. Je to špičkový tím a všetci hráči sú výborní. Hrajú úžasný futbal,“ uviedol Haaland.

    VIDEO: Zostrih zápasu Porto - Manchester City

    Od svojho príchodu z Dortmundu v roku 2022 strelil za Manchester City už 167 gólov a posunul sa na tretie miesto v klubovej histórii za Agüera (260) a Erica Brooka (177).

    Predstihol Tommyho Johnsona, ktorý v 20. rokoch 20. storočia nastrieľal 166 gólov.

    Aj vďaka Haalandovi tím nového kouča Enza Marescu, ktorý pred sezónou nahradil úspešného Pepa Guardiolu, po úvodnej prehre v anglickom Superpohári s Arsenalom vyhral už štvrtý zápas v rade.

    V Lige majstrov musíte vyhrávať

    „Toto sú zápasy, ktoré musíme vyhrať. Mali sme skvelý štart do sezóny. V Lige majstrov musíte vyhrávať.

    Ak nie, zrazu sa dostanete pod tlak a potom nikdy neviete, čo sa stane,“ povedal Haaland.

    Podľa bývalej dlhoročnej opory Liverpoolu Jamieho Carraghera má Haaland našliapnuté k tomu, aby sa stal najlepším strelcom v histórii.

    „Neviem si predstaviť, že by nenastrieľal 1000 gólov alebo sa nestal najlepším strelcom všetkých čias,“ uviedol súčasný televízny expert.

    Carragher: U neho to vyzerá ako normálny večer

    „Nikdy som nič také nevidel, pokiaľ ide o góly a čísla. Robí to v každom zápase a keďže sa to deje tak často, nikomu to už nepripadá výnimočné.

    Práve strelil dva góly vonku v Lige majstrov. Keď sa to podarí niekomu inému, je to pre neho úžasný večer. U neho to vyzerá ako normálny večer,“ konštatoval Carragher.

    Haalandova bilancia predstavuje 364 gólov v 424 zápasoch za kluby a reprezentáciu.

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Haaland vyrovnal strelecký rekord Manchestru City. Podľa Carraghera strelí 1000 gólov