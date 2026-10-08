Haaland o náročnom období Manchestru City: Musíme zostať pozitívni s úsmevom na tvári

Erling Haaland
Erling Haaland (Autor: TASR/AP)
TASR|8. okt 2026 o 19:11
ShareTweet0

O sankciách s obvineniami sa má rozhodnúť na ďalšom zasadnutí komisie.

Nórsky futbalista Erling Haaland vyzval fanúšikov Manchestru City, aby „držali spolu“ a „zostali pozitívni s úsmevom na tvári.“

Vedenie súťaže 29. septembra uznalo City vinným z realizácie „fiktívnych platieb“ a z umelého navyšovania príjmov a znižovania nákladov v celkovom objeme viac než 900 miliónov libier v období medzi rokmi 2009 až 2018.

Počas rozhovoru pre Sky Sports on a ani pracovníci britského vysielateľa síce výslovne nespomenuli obvinenia, no Haalanda sa opýtali, či má odkaz pre fanúšikov cestujúcich na najbližší zápas na pôde Liverpoolu.

VIDEO: Mourinho si vystrelil z kauzy Manchestru City: Kým príde verdikt, budem mať 80 rokov
Súvisiaci článok
VIDEO: Mourinho si vystrelil z kauzy Manchestru City: Kým príde verdikt, budem mať 80 rokov

„Nech sa v živote stane čokoľvek, vždy sa musíme usmievať. Uplynulé obdobie nebolo pre nás práve najľahšie, no musíme stáť pri sebe a musíme zostať pozitívni. Držme spolu, užívajme si túto cestu a usmievajme sa,“ povedal hviezdny útočník.

Haaland uviedol, že vďaka svojmu vzťahu ku klubu zdieľa s fanúšikmi podobné pocity. „Na tomto mieste, a vlastne na celej krajine vo všeobecnosti, mi veľmi záleží.

Záleží mi aj na fanúšikoch, pretože sám som fanúšikom a dokážem sa do nich vžiť,“ uviedol Haaland. Jeho otec Alfie nastupoval ako hráč aj v drese City.

O sankciách v súvislosti s obvineniami sa má rozhodnúť na ďalšom zasadnutí komisie.

Klub podal minulý piatok proti rozhodnutiu odvolanie a tvrdí, že disponuje „nezvratnými dôkazmi“, ktoré podľa neho dokážu jeho nevinu.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Erling Haaland
    Erling Haaland
    Haaland o náročnom období Manchestru City: Musíme zostať pozitívni s úsmevom na tvári
    dnes 19:11
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Haaland o náročnom období Manchestru City: Musíme zostať pozitívni s úsmevom na tvári