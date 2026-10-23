Už je na sto percent fit. Haaland by nemal chýbať v najbližšom zápase Man City

Erling Haaland sa teší z gólu
Erling Haaland sa teší z gólu (Autor: TASR/AP)
TASR|23. okt 2026 o 15:03
ShareTweet0

Limitovali ho problémy s nohou.

Nórsky futbalový kanonier Erling Haaland by nemal chýbať v zostave Manchestru City v sobotňajšom stretnutí 8. kola Premier League na pôde Aston Villy.

Vráti sa tak po jednozápasovej absencii, keď duel Ligy majstrov s AEK Atény (5:1) presedel na lavičke po problémoch s nohou, ktoré si privodil v predchádzajúcom stretnutí s Ipswichom.

Haaland uplynulý víkend skóroval proti nováčikovi dvakrát, no po stretnutí z ihriska odkríval.

V rovnakom stretnutí si privodili zdravotné komplikácie aj Nico O'Reilly, Mateo Kovačič a Matheus Nunes.

„Môžu byť k dispozícii, alebo aj nie. Sú tam stále pochybnosti, musíme počkať. Erling je na sto percent v poriadku,“ prezradil podľa DPA v piatok na tlačovej konferencii pred stretnutím tréner lídra ligy Enzo Maresca.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Erling Haaland sa teší z gólu
    Erling Haaland sa teší z gólu
    Už je na sto percent fit. Haaland by nemal chýbať v najbližšom zápase Man City
    dnes 15:03
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Už je na sto percent fit. Haaland by nemal chýbať v najbližšom zápase Man City