Výzva pre slovenského reprezentanta. Čaká ho záchrana posledného tímu gréckej ligy

Na snímke hráč Slovenska Norbert Gyömbér (6) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.
Na snímke hráč Slovenska Norbert Gyömbér (6) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach. (Autor: Sportnet/Matej Sagan)
TASR|28. sep 2026 o 08:50
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Má na konte 55 štartov za slovenskú reprezentáciu.

Slovenský futbalista Norbert Gyömbér už nie je voľný hráč. Po konci v saudskoarabskom Al-Kholood podpísal zmluvu s gréckym FC Levadiakos, informoval v nedeľu večer grécky klub na svojom webe.

V novom pôsobisku sa 34-ročný stredný obranca pokúsi pomôcť k zvráteniu nepriaznivej situácie.

Levadiakos získal v úvodných piatich zápasoch iba bod a nachádza sa na poslednej priečke priebežnej tabuľky najvyššej gréckej súťaže.

Gyömbér má na konte 55 štartov za slovenskú reprezentáciu a okrem Saudskej Arábie a Ruska pôsobil najmä v Taliansku, kde nazbieral 114 štartov v rámci Serie A, nastúpil do 125 zápasov Serie B a 17 duelov odohral v tamojšom pohári.

Za Al-Kholood odohral počas uplynulých dvoch sezón spolu 67 zápasov v lige a pohári. Podľa portálu Transfermarkt.com podpísal s Levadiakosom zmluvu do konca sezóny 2026/27.

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Na snímke hráč Slovenska Norbert Gyömbér (6) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.
Na snímke hráč Slovenska Norbert Gyömbér (6) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.
Výzva pre slovenského reprezentanta. Čaká ho záchrana posledného tímu gréckej ligy
dnes 08:50
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