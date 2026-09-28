Výzva pre slovenského reprezentanta. Čaká ho záchrana posledného tímu gréckej ligy

Slovenský futbalista Norbert Gyömbér už nie je voľný hráč. Po konci v saudskoarabskom Al-Kholood podpísal zmluvu s gréckym FC Levadiakos, informoval v nedeľu večer grécky klub na svojom webe.
V novom pôsobisku sa 34-ročný stredný obranca pokúsi pomôcť k zvráteniu nepriaznivej situácie.
Levadiakos získal v úvodných piatich zápasoch iba bod a nachádza sa na poslednej priečke priebežnej tabuľky najvyššej gréckej súťaže.
Gyömbér má na konte 55 štartov za slovenskú reprezentáciu a okrem Saudskej Arábie a Ruska pôsobil najmä v Taliansku, kde nazbieral 114 štartov v rámci Serie A, nastúpil do 125 zápasov Serie B a 17 duelov odohral v tamojšom pohári.
Za Al-Kholood odohral počas uplynulých dvoch sezón spolu 67 zápasov v lige a pohári. Podľa portálu Transfermarkt.com podpísal s Levadiakosom zmluvu do konca sezóny 2026/27.