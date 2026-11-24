Slovenský tréner Adrián Guľa nebude podľa českých médií novým trénerom futbalistov Sparty Praha.
Zhodli sa na tom portály iDnes.cz, sport.cz aj infotbal.cz. Ešte predpoludním bol 51-ročný Guľa hlavným adeptom na uvoľnený post po odvolaní Dána Briana Priskeho.
Sparta sa pripravuje na najbližší zápas Európskej ligy UEFA proti holandskému AZ Alkmaar pod vedením kouča Lukáša Blážu, ktorý pôsobí v partnerskom treťoligovom klube Loko Praha.
Spolu s ním viedol utorkový tréning aj Slovák Miroslav Droppa, ktorý je hlavný tréner sparťanského tímu do 19 rokov.
Okrem Guľu nezasadne na lavičku „rudých“ podľa českých médií ani jeho krajan Zdenko Frťala.
V utorok o tom informoval riaditeľ FK Teplice Rudolf Řepka, ktorý prezradil, že klub neeviduje žiadnu ponuku na angažovanie 56-ročného slovenského lodivoda.
Podľa kuloárnych informácií by malo prísť na lavičku Sparty zahraničné meno. Sport.cz zaradil medzi potenciálne zahraničné možnosti aj Nemca Roberta Klaussa.
Pod jeho vedením patrí v slovenskej Niké lige priebežné 1. miesto v tabuľke tímu DAC 1904 Dunajská Streda, ktorý má pred druhým Slovanom Bratislava už desaťbodový náskok.