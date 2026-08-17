Dúbravka má o jedného konkurenta menej. Brankár Tottenhamu odchádza do Juventusu

Futbalový brankár Martin Dúbravka príde v Tottenhame o konkurenta. Taliansky reprezentačný gólman Guglielmo Vicario mieri na hosťovanie do Juventusu.
Podľa BBC je súčasťou dohody medzi klubmi opcia na prestup za 8,6 milióna libier.
Vicario bol dlho brankárskou jednotkou Tottenhamu, no v závere uplynulej sezóny ho nahradil Čech Antonín Kinský, ktorý spoľahlivými výkonmi pomohol klubu k záchrane v Premier League.
Kinský, ktorý v lete predĺžil s klubom zmluvu, bude v úvode sezóny pravdepodobne brankárskom jednotkou a kryť chrbát mu bude práve Dúbravka, ktorý prišiel v lete z Burnley.
Dvadsaťdeväťročný Vicario posilní Juventus po tom, ako sa turínskemu klubu nepodarilo získať argentínskeho majstra sveta z roku 2022 Emiliana Martíneza z Aston Villy.
V Tottenhame pôsobil od roku 2023, keď prišiel z Empoli za 17,2 milióna libier.