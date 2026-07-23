Pýta veľké milióny, ponúkajú mu polovicu. Guardiola je pre Taliansko príliš drahý

Španielsky tréner Pep Guardiola požaduje za angažmán pri talianskej futbalovej reprezentácii podľa denníka Gazzetta dello Sport 20 miliónov eur ročne.
Talianska federácia je ochotná koučovi zaplatiť polovičnú sumu, takže jeho príchod k tímu je podľa médií nepravdepodobný.
Taliani hľadajú nástupcu Gennara Gattusa, ktorý skončil pri národnom tíme po nezdare v play off o postup na svetový šampionát. Štvornásobní majstri sveta chýbali na záverečnom turnaji tretíkrát za sebou.
Guardiola na jar odišiel z Manchestru City, ktorý počas desiatich rokov doviedol k šiestim titulom aj triumfu v Lige majstrov, a mal v pláne dať si od trénovania pauzu. V minulosti zbieral úspechy aj na lavičke Bayernu Mníchov a Barcelony.
Ďalšími kandidátmi na uvoľnený post pri talianskej reprezentácii sú pode médií majster sveta z roku 2006 Andrea Pirlo a Roberto Mancini, ktorý už tím viedol v rokoch 2018 až 2023 a získal s ním európsky titul.