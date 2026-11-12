Blíži sa veľký návrat Guardiolu? Ponuka môže prísť z ambicióznej reprezentácie

Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola je jedným z hlavných kandidátov na post reprezentačného kouča USA v prípade odchodu Mauricia Pochettina do Manchestru United.
Podľa informácií portálu The Athletic plánuje Futbalová federácia USA (USSF) osloviť bývalého trénera Manchestru City, ak argentínsky odborník ukončí svoje pôsobenie pri národnom tíme.
Pochettino sa dostal do hľadáčika Manchestru United, ktorý zvažuje výmenu trénera Michaela Carricka po nevydarenom úvode sezóny.
Podľa britských médií už argentínsky kouč rokoval s vedením klubu o možnom návrate do Premier League. Jeho odchod od americkej reprezentácie však zatiaľ nie je potvrdený.
Ako uviedol The Athletic s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou, Guardiola je predmetom diskusií na viacerých úrovniach americkej federácie. Jeho angažovanie by však nebolo jednoduché.
Päťdesiatpäťročný Španiel po skončení minulej sezóny uzavrel desaťročné pôsobenie v Manchestri City a rozhodol sa pre prestávku v trénerskej kariére. Začiatkom tohto roka odmietol aj ponuku viesť taliansku reprezentáciu.
Bývalý tréner Barcelony, Bayernu Mníchov a Manchestru City získal počas klubovej kariéry tri tituly v Lige majstrov, šesť prvenstiev v anglickej Premier League, tri v španielskej La Lige a tri v nemeckej Bundeslige. Reprezentačné mužstvo doteraz neviedol.