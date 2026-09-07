Tri prehry si vyžiadali zmenu. Fiorentina odvolala Grossa, nahradí ho staronové meno

Fabio Grosso už nie je trénerom futbalistov Fiorentiny. Vedenie klubu ho odvolalo po troch kolách nového ročníka talianskej Serie A.
Majster sveta z roku 2006 sa ujal funkcie v júni po dvoch úspešných sezónach na lavičke Sassuola.
Nahradí ho Paolo Vanoli, ktorý v minulom ročníku udržal klub z Florencie medzi elitou.
Fiorentine absolútne nevyšiel úvod tejto sezóny, keď nezískala ani jediný bod. Po prehre 0:4 s AS Rím podľahla doma nováčikovi z Frosinone 0:3. V sobotu nestačila na FC Turín (1:2).
„Rozhodli sme sa, že Fabio Grosso už nebude pokračovať ako hlavný tréner Fiorentiny," citovala AFP stanovisko klubu, ktorý si za nástupcu Grossa vybral Vanoliho.