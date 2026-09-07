Tri prehry si vyžiadali zmenu. Fiorentina odvolala Grossa, nahradí ho staronové meno

Fabio Grosso
Fabio Grosso (Autor: TASR/AP)
TASR|7. sep 2026 o 07:48
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Klub z Florencie je v úvode sezóny posledný.

Fabio Grosso už nie je trénerom futbalistov Fiorentiny. Vedenie klubu ho odvolalo po troch kolách nového ročníka talianskej Serie A.

Majster sveta z roku 2006 sa ujal funkcie v júni po dvoch úspešných sezónach na lavičke Sassuola.

Nahradí ho Paolo Vanoli, ktorý v minulom ročníku udržal klub z Florencie medzi elitou.

Fiorentine absolútne nevyšiel úvod tejto sezóny, keď nezískala ani jediný bod. Po prehre 0:4 s AS Rím podľahla doma nováčikovi z Frosinone 0:3. V sobotu nestačila na FC Turín (1:2).

„Rozhodli sme sa, že Fabio Grosso už nebude pokračovať ako hlavný tréner Fiorentiny," citovala AFP stanovisko klubu, ktorý si za nástupcu Grossa vybral Vanoliho.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Fabio Grosso
    Fabio Grosso
    Tri prehry si vyžiadali zmenu. Fiorentina odvolala Grossa, nahradí ho staronové meno
    dnes 07:48
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