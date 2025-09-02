Nepríjemná dohra pre Grimsby. Eufóriu z vyradenia Manchestru United vystriedala mastná pokuta

LONDÝN. Nezabudnuteľné víťazstvo Grimsby Town v 2. kole Ligového pohára nad Manchesterom United má aj nepríjemnú dohru.
Klub zo štvrtej ligy dostal pokutu 20-tisíc libier (27-tisíc dolárov) za to, že nastúpil s nespôsobilým hráčom.
Grimsby šokovalo futbalový svet, keď minulý týždeň vyradilo United po remíze 2:2 a následnom víťazstve v penaltovom rozstrele. Anglická futbalová liga (EFL) však v utorok oznámila, že stredopoliar Clarke Oduor, ktorý prišiel na hosťovanie z Bradfordu City len deň pred zápasom, bol zaregistrovaný o jednu minútu po termíne – teda o 12:01 britského letného času.
Samotný klub pochybenie nahlásil a zdôraznil, že išlo o neúmyselnú chybu.
„Registrácia Oduora bola odoslaná o 12:01 kvôli technickému problému v počítači, ktorý sme si okamžite nevšimli,“ uviedol klub vo vyhlásení. „Pokutu akceptujeme a plne si uvedomujeme dôležitosť dodržiavania pravidiel súťaže.“
Grimsby musí okamžite zaplatiť 10-tisíc libier, zvyšná polovica pokuty je podmienečne odložená do konca sezóny.
„Konali sme rýchlo a transparentne a zostávame odhodlaní dodržiavať najvyššie profesionálne štandardy,“ dodal klub.
V treťom kole Ligového pohára čaká Grimsby druholigový Sheffield Wednesday.