Augsburg má nového kráľa strelcov. Rakúšan chce osláviť rekord klobásami

Michael Gregoritsch sa raduje z gólu
Michael Gregoritsch sa raduje z gólu (Autor: TASR/dpa via AP)
TASR|13. sep 2026 o 11:54
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Prekonal zápis Islanďana Finnbogasona.

Rakúsky futbalista Michael Gregoritsch sa stal v sobotu najlepším strelcom Augsburgu v histórii jeho účinkovania v Bundeslige. Tento míľnik dosiahol v zápase s Bayerom Leverkusen (2:2).

„Je to pre mňa deň, na ktorý nikdy nezabudnem,“ povedal útočník podľa agentúry DPA. Svojím 37. a 38. bundesligovým gólom v drese Augsburgu prekonal doterajšieho klubového rekordéra Alfreda Finnbogasona (37).

„Rekord pre mňa znamená nesmierne veľa. Veľmi šťastný som bol už po jeho vyrovnaní a po prekonaní ešte o čosi viac. Je to niečo, čo mi zostane navždy,“ zdôraznil 32-ročný útočník.

Najskôr po presnej kolmej prihrávke poslal v 50. minúte loptu špičkou kopačky medzi nohy brankára Bayeru Marka Flekkena.

Boli to jasličky,“ povedal Gregoritsch s úsmevom. O päť minút neskôr zostal po rohovom kope úplne voľný a skóroval hlavou.

Augsburg po dvoch víťazstvách na úvod sezóny prvýkrát stratil body a prišiel o vedenie v tabuľke, jeho hráči sa však s tým dokázali vyrovnať. V Gregoritschovom prípade všetko zatienil osobný rekord.

Hráč Augsburgu Michael Gregoritsch (druhý sprava) oslavuje so spoluhráčmi
Hráč Augsburgu Michael Gregoritsch (druhý sprava) oslavuje so spoluhráčmi (Autor: TASR/dpa via AP)

„Bol som veľmi emotívny, a to aj pri góloch, pretože to pre mňa znamenalo naozaj veľa. Myslím si, že je to niečo výnimočné,“ povedal Gregoritsch a dodal: „Je to niečo, o čom sa mi ani nesnívalo. Nikdy by som si nepomyslel, že sa v historickom poradí strelcov bundesligového klubu dostanem tak vysoko.“

Rakúšan chce osláviť rekord klobásami, pre spoluhráčov a funkcionárov usporiada večierok s kulinárskymi špecialitami zo svojej vlasti.

„Jeden z mojich najbližších priateľov je kuchár rakúskej reprezentácie a viete, ako veľmi milujem rakúske jedlá. Myslím si preto, že nastal čas priniesť do Augsburgu kvalitné Käsekrainer,“ citovala Gregoritscha agentúra DPA.

Klobásy plnené syrom, ktoré v Rakúsku prezývajú aj „Eitrige“, by mali dodať už v najbližších dňoch. Gregoritsch má všetko naplánované: „Teraz stačí jeden telefonát a dúfam, že sa to tento týždeň podarí.“

Pre trénera Manuela Bauma je dôležitou oporou mužstva. Vďaka skúsenostiam z dlhoročného pôsobenia medzi profesionálmi i v reprezentácii, naposledy napríklad na svetovom šampionáte v Severnej Amerike, „pomáha aj v kabíne, nielen na ihrisku“.

Tabuľka Bundesligy

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    Michael Gregoritsch sa raduje z gólu
    Michael Gregoritsch sa raduje z gólu
    Augsburg má nového kráľa strelcov. Rakúšan chce osláviť rekord klobásami
    dnes 11:54
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