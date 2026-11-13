Dva večery v baroch, dva týždne mimo hry. Grealish sa ospravedlnil fanúšikom Evertonu

Jack Grealish
Jack Grealish (Autor: TASR/AP)
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ČTK|13. nov 2026 o 11:08
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Skúsený Angličan hosťuje v liverpoolskom klube od vlaňajšej sezóny.

Anglický záložník Jack Grealish sa ospravedlnil fanúšikom Evertonu za vyradenie z tímu pre porušenie klubových pravidiel. Tridsaťjedenročný futbalista to uviedol na instagrame.

Grealish, ktorý v Evertone hosťuje z Manchestru City, bol suspendovaný pred dvoma týždňami.

Vedenie klubu dôvod bližšie nešpecifikovalo, podľa médií však bývalý reprezentant strávil pred vyradením dva večery po sebe v baroch.

Na ihrisko sa vrátil vo štvrtok v neverejnej príprave s Derby.

"Som rád, že som si po niekoľkých dňoch kvalitného tréningu zase mohol zahrať s chlapcami. Chcel by som sa ospravedlniť fanúšikom a všetkým v klube, že som tímu v posledných týždňoch nemohol pomôcť," uviedol.

Grealish sa v roku 2021 pri prestupe z Aston Villy do Manchestru stal najdrahším futbalistom britskej histórie.

S tímom City získal okrem iného tri anglické tituly a v roku 2023 slávil treble. Potom však prišiel o miesto v zostave a od vlaňajška hosťuje v Evertone.

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