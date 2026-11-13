Dva večery v baroch, dva týždne mimo hry. Grealish sa ospravedlnil fanúšikom Evertonu

Anglický záložník Jack Grealish sa ospravedlnil fanúšikom Evertonu za vyradenie z tímu pre porušenie klubových pravidiel. Tridsaťjedenročný futbalista to uviedol na instagrame.
Grealish, ktorý v Evertone hosťuje z Manchestru City, bol suspendovaný pred dvoma týždňami.
Vedenie klubu dôvod bližšie nešpecifikovalo, podľa médií však bývalý reprezentant strávil pred vyradením dva večery po sebe v baroch.
Na ihrisko sa vrátil vo štvrtok v neverejnej príprave s Derby.
"Som rád, že som si po niekoľkých dňoch kvalitného tréningu zase mohol zahrať s chlapcami. Chcel by som sa ospravedlniť fanúšikom a všetkým v klube, že som tímu v posledných týždňoch nemohol pomôcť," uviedol.
Grealish sa v roku 2021 pri prestupe z Aston Villy do Manchestru stal najdrahším futbalistom britskej histórie.
S tímom City získal okrem iného tri anglické tituly a v roku 2023 slávil treble. Potom však prišiel o miesto v zostave a od vlaňajška hosťuje v Evertone.