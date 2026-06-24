ONLINE: Grazer AK - ŠK Slovan Bratislava dnes, prípravný zápas LIVE

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú prípravný zápas v rámci letnej prípravy na novú sezónu.
Úradujúceho slovenského majstra povedie proti rakúskemu Grazer AK nový tréner Yaya Touré, ktorý nahradil Vladimíra Weissa st.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Grazer AK - ŠK Slovan Bratislava dnes (futbal, prípravný zápas, výsledok, streda, NAŽIVO)
Prípravný zápas 2025/2026
24.06.2026 o 17:00
Grazer AK
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
ŠK Slovan Bratislava
Po majstrovskom titule nastala v bratislavskom celku výrazná zmena, keď hlavného trénera Vladimíra Weissa nahradila futbalová legenda Yaya Touré, ktorý štartuje svoju trénerskú kariéru v úlohe hlavného kormidelníka. Dnes tak budeme sledovať vôbec jeho prvý zápas v belasých farbách.
Po majstrovskom titule nastala v bratislavskom celku výrazná zmena, keď hlavného trénera Vladimíra Weissa nahradila futbalová legenda Yaya Touré, ktorý štartuje svoju trénerskú kariéru v úlohe hlavného kormidelníka. Dnes tak budeme sledovať vôbec jeho prvý zápas v belasých farbách.
Grazer AK
Rakúsky zástupca má za sebou sezónu zakončenú v skupine o udržanie, keď mu len o dva body utiekol postup do boja o Konferenčnú ligu. Napriek tomu zakončil ročník na 9. mieste.
Rakúsky zástupca má za sebou sezónu zakončenú v skupine o udržanie, keď mu len o dva body utiekol postup do boja o Konferenčnú ligu. Napriek tomu zakončil ročník na 9. mieste.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prípravného zápasu, v ktorom sa dnes predstaví Grazer AK a ŠK Slovan Bratislava.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.