Po afére s očkovaním sa mohol vrátiť. Xhaka v Lige národov aj tak nenastúpi

Granit Xhaka
Granit Xhaka (Autor: SITA/AP)
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ČTK|9. nov 2026 o 22:27
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Skúseného Švajčiara z reprezentácie vyradilo zranenie.

Kapitán švajčiarskej futbalovej reprezentácie Granit Xhaka vynechá aj novembrové stretnutia Ligy národov.

34-ročný záložník Sunderlandu sa už síce mohol po afére s falošným potvrdením o očkovaní proti koronaviru vrátiť do národného tímu, ale vyradilo ho zranenie lýtka. Oznámil to švajčiarsky zväz.

Xhaka sa v septembri dočasne vzdal reprezentácie, keď vyšlo najavo, že ho úrady vyšetrujú kvôli tomu, že v čase koronavírusovej pandémie využíval falošné potvrdenie o očkovaní. Prišiel o úvodné štyri zápasy Ligy národov.

Na začiatku októbra oznámil, že na súde dostal za podvod pokutu 150 000 švajčiarskych frankov s dvojročnou podmienkou.

Po vyriešení prípadu zväz uviedol, že sa Xhaka a ďalší hriešnik Breel Embolo môžu vrátiť do reprezentácie pre novembrové zápasy v Slovinsku a proti Škótsku. Zranený Xhaka však ani teraz ďalší štart k rekordným 152 zápasom za Švajčiarsko nepridá.

Aj bez Xhaky a Embola tím úvodné štyri duely vyhral, s 12 bodmi vedie tabuľku skupiny B1 a je blízko postupu do elitnej skupiny.

Tabuľka 1. skupiny B-divízie Ligy národov

Liga národov

    Granit Xhaka
    Granit Xhaka
    Po afére s očkovaním sa mohol vrátiť. Xhaka v Lige národov aj tak nenastúpi
    po 22:27
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