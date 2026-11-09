Po afére s očkovaním sa mohol vrátiť. Xhaka v Lige národov aj tak nenastúpi

Kapitán švajčiarskej futbalovej reprezentácie Granit Xhaka vynechá aj novembrové stretnutia Ligy národov.
34-ročný záložník Sunderlandu sa už síce mohol po afére s falošným potvrdením o očkovaní proti koronaviru vrátiť do národného tímu, ale vyradilo ho zranenie lýtka. Oznámil to švajčiarsky zväz.
Xhaka sa v septembri dočasne vzdal reprezentácie, keď vyšlo najavo, že ho úrady vyšetrujú kvôli tomu, že v čase koronavírusovej pandémie využíval falošné potvrdenie o očkovaní. Prišiel o úvodné štyri zápasy Ligy národov.
Na začiatku októbra oznámil, že na súde dostal za podvod pokutu 150 000 švajčiarskych frankov s dvojročnou podmienkou.
Po vyriešení prípadu zväz uviedol, že sa Xhaka a ďalší hriešnik Breel Embolo môžu vrátiť do reprezentácie pre novembrové zápasy v Slovinsku a proti Škótsku. Zranený Xhaka však ani teraz ďalší štart k rekordným 152 zápasom za Švajčiarsko nepridá.
Aj bez Xhaky a Embola tím úvodné štyri duely vyhral, s 12 bodmi vedie tabuľku skupiny B1 a je blízko postupu do elitnej skupiny.