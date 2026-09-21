K vakcíne mal hlbokú nedôveru. Podvod s očkovaním priznal aj kapitán Švajčiarska

Švajčiarska futbalová reprezentácia sa musí do odvolania zaobísť bez kapitána Granita Xhaku.
Záložník Sunderlandu je totiž vyšetrovaný kvôli podozreniu, že v čase koronavírusovej pandémie využíval falošné potvrdenie o očkovaní.
Tridsaťtriročný Xhaka sa k prehrešku priznal. "Mal som k vakcíne hlbokú nedôveru a obavy. Preto som si zaobstaral potvrdenie o očkovaní, namiesto toho, aby som svoje otvorené otázky riešil stanovenou cestou," napísal na instagrame.
Bývalý hráč Arsenalu, Mönchengladbachu alebo Leverkusenu tak urobil krátko po tom, ako o začatí vyšetrovania informovali švajčiarske médiá. Na výsluch by sa mal Xhaka dostaviť začiatkom októbra.
Príde kvôli tomu o štyri úvodné zápasy nového ročníka Ligy národov, v ktorých Švajčiarsko postupne nastúpi proti Severnej Macedónsku, Škótsku, Slovinsku a predĺžené reprezentačné okno zakončí domácim stretnutím so Severnou Macedónskou.
Nedávno dostal za využitie falošného očkovacieho certifikátu pred olympiádou v roku 2022 štvorročný zákaz trénovania na reprezentačnej úrovni dlhoročný kouč švajčiarskych hokejistov Patrick Fischer. Okrem iného kvôli tomu prišiel o domáce majstrovstvá sveta.