K vakcíne mal hlbokú nedôveru. Podvod s očkovaním priznal aj kapitán Švajčiarska

Granit Xhaka
Granit Xhaka (Autor: SITA/Keystone via AP)
ČTK|21. sep 2026 o 12:59
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V zápasoch Ligy národov nebude môcť nastúpiť.

Švajčiarska futbalová reprezentácia sa musí do odvolania zaobísť bez kapitána Granita Xhaku.

Záložník Sunderlandu je totiž vyšetrovaný kvôli podozreniu, že v čase koronavírusovej pandémie využíval falošné potvrdenie o očkovaní.

Tridsaťtriročný Xhaka sa k prehrešku priznal. "Mal som k vakcíne hlbokú nedôveru a obavy. Preto som si zaobstaral potvrdenie o očkovaní, namiesto toho, aby som svoje otvorené otázky riešil stanovenou cestou," napísal na instagrame.

Bývalý hráč Arsenalu, Mönchengladbachu alebo Leverkusenu tak urobil krátko po tom, ako o začatí vyšetrovania informovali švajčiarske médiá. Na výsluch by sa mal Xhaka dostaviť začiatkom októbra.

Príde kvôli tomu o štyri úvodné zápasy nového ročníka Ligy národov, v ktorých Švajčiarsko postupne nastúpi proti Severnej Macedónsku, Škótsku, Slovinsku a predĺžené reprezentačné okno zakončí domácim stretnutím so Severnou Macedónskou.

Nedávno dostal za využitie falošného očkovacieho certifikátu pred olympiádou v roku 2022 štvorročný zákaz trénovania na reprezentačnej úrovni dlhoročný kouč švajčiarskych hokejistov Patrick Fischer. Okrem iného kvôli tomu prišiel o domáce majstrovstvá sveta.

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