Čelí škandálu s očkovaním na COVID. Švajčiarsky kapitán mal použiť falošný certifikát

Kapitán švajčiarskej futbalovej reprezentácie Granit Xhaka je podozrivý, že v čase koronavírusovej pandémie využíval falošné potvrdenie o očkovaní.
Švajčiarskym médiám pôvodnú informáciu denníka Blick potvrdila prokuratúra kantónu Lucern.
Tridsaťtriročného Xhaku úrady vyšetrujú v súvislosti s prípadom lekárky, u ktorej polícia v roku 2023 vykonala prehliadku a zaistila dôkazy, že vydávala falošné potvrdenia o očkovaní.
Prokuratúra chce Xhaku vypočuť začiatkom októbra, keď bude záložník Sunderlandu vo Švajčiarsku kvôli reprezentačným zápasom v Lige národov.
Prostredníctvom hovorcu Xhaka uviedol, že je úradom „bezvýhradne a úplne transparentne k dispozícii“.
Právny zástupca lekárky pre denník Blick povedal, že jeho klientka tvrdí, že Xhaku očkovala.
Predtým, ako v roku 2022 v médiách oznámil, že sa nechal zaočkovať, mal bazilejský rodák dvakrát pozitívny test na COVID-19.
Aféra s falošným očkovacím certifikátom pred ZOH v Pekingu 2022 tento rok stála miesto na lavičke švajčiarskej hokejovej reprezentácie na domácich MS trénera Patricka Fischera.
Dlhoročný kouč národného tímu navyše dostal od Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) aj štvorročný zákaz pôsobenia pri akejkoľvek reprezentácii.