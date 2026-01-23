ONLINE: Górnik Zabrze - ŠK Slovan Bratislava dnes, prípravný zápas LIVE

Sportnet|23. jan 2026 o 09:00
Sledujte s nami online prenos z prípravného zápasu: Górnik Zabrze - ŠK Slovan Bratislava.

Futbalisti Górnik Zabrze a ŠK Slovan Bratislava hrajú dnes prípravný zápas na jarnú časť sezóny 2025/2026.

Trénerom poľského tímu je bývalý kouč Trnavy Michal Gašparík.

Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.

Prípravný zápas  2025/2026
23.01.2026 o 12:00
Zabrze
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
importantÚvodný výkop dnešného stretnutia bol posunutý na 12:00 nášho času z dôvodu priaznivejšej predpovedi počasia.
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní prípravného zápasu medzi mužstvami Górnik Zabrze a ŠK Slovan Bratislava, ktorý sa odohrá v Turecku.

Slovan odštartoval tohtoročnú prípravu s víťazstvom 4:0 proti Zvolenu, pričom ho následne v najbližších dňoch čaká až trojica zahraničných súperov. Dnes si pritom zmerá sily s poľským Górnikom Zabrze, ktorý si zatiaľ v prípade poradil so Žilinou 1:0 a rakúskym Riedom 2:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 12:00.

Slovensko

