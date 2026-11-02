    Na prehry musia zabudnúť. Barcelona nie je o nič slabšia ako PSG či Real, tvrdí Gordon

    Anthony Gordon
    Anthony Gordon (Autor: TASR/AP)
    TASR|2. nov 2026 o 15:01
    ShareTweet0

    Kataláncov čaká v ďalšom zápase Ligy majstrov anglická Aston Villa.

    Futbalista Barcelony Anthony Gordon zdôraznil, že katalánsky klub nie je o nič slabší od tímov ako Paríž Saint-Germain či Real Madrid, napriek nedávnym prehrám s oboma súpermi.

    Tím Hansiho Flicka bol nezdolaný až do stretnutia s európskymi šampiónmi z 20. októbra, v Paríži však prehral 2:4 a o päť dní neskôr utrpel doma prehru 1:2 s Realom v El Clasicu.

    Španielsky šampión vyhral Ligu majstrov naposledy v roku 2015 a pod vedením Flicka pretrvávajú pochybnosti o jeho schopnosti zvládať najdôležitejšie zápasy v prestížnej súťaži. Gordon sa vrátil k dvom prehrám z uplynulého obdobia.

    „Nemyslím si, že sú nad nami. Musíme prevziať zodpovednosť za obe prehry, pretože to boli dva najdôležitejšie zápasy, ktoré sme doteraz v tejto sezóne odohrali, a prehrali sme ich. Ale nemyslím si, že sme o niečo slabší. Zápas PSG sa hral v určitom kontexte. Cez víkend nechali v lige oddýchnuť celý tím.

    My sme toto privilégium nemali, takže sme boli v zápase naozaj unavení. To je normálne, v poriadku, musíme prevziať zodpovednosť, ale myslím si, že vďaka tomu mali obrovskú výhodu,“ povedal Gordon podľa agentúry AFP.

    Anglický krídelník zároveň vyhlásil, že jeho tím si zaslúžil vyhrať El Clasico. „Duel s Realom je ten najdôležitejší zápas, ktorý chceme vyhrať. Podľa mňa sme aj mali vyhrať. Boli sme v zápase oveľa lepší, mali sme loptu pod kontrolou, prevahu v držaní lopty, ale neboli sme úplne v najlepšej forme.

    Nakoniec nás to stálo tri body, inkasovali sme dva veľmi zlé góly. Takýto súperi však potrestajú aj tie najmenšie chyby a ja sa teším, že môžeme v týchto zápasoch ukázať, čoho sme schopní,“ dodal 25-ročný Gordon.

    Najbližšie Barcelona privíta v utorkovom zápase LM anglickú Aston Villu.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    3
    3
    0
    0
    14:5
    9
    V
    V
    V
    2
    Aston VillaAston VillaAVL
    3
    3
    0
    0
    12:3
    9
    V
    V
    V
    3
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    4
    Real MadridReal MadridRMA
    3
    3
    0
    0
    10:5
    9
    V
    V
    V
    5
    BetisBetisBET
    3
    3
    0
    0
    7:4
    9
    V
    V
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    3
    2
    1
    0
    7:2
    7
    R
    V
    V
    7
    ArsenalArsenalARS
    3
    2
    1
    0
    6:2
    7
    R
    V
    V
    8
    BarcelonaBarcelonaBAR
    3
    2
    0
    1
    11:6
    6
    P
    V
    V
    9
    ComoComoCOM
    3
    2
    0
    1
    10:5
    6
    V
    P
    V
    10
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    11
    BruggyBruggyBRU
    3
    2
    0
    1
    9:6
    6
    V
    V
    P
    12
    SportingSportingSPO
    3
    2
    0
    1
    7:4
    6
    P
    V
    V
    13
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    14
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    3
    1
    2
    0
    10:5
    5
    R
    R
    V
    15
    AS RímAS RímROM
    3
    1
    1
    1
    8:5
    4
    V
    P
    R
    16
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    R
    V
    P
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    P
    V
    R
    18
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    19
    VillarrealVillarrealVIL
    3
    1
    0
    2
    8:8
    3
    P
    V
    P
    20
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    P
    P
    V
    21
    Inter MilánoInter MilánoINT
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    V
    P
    P
    22
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    23
    GalatasarayGalatasarayGAL
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    24
    LASKLASKLSK
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    FeyenoordFeyenoordFEY
    3
    1
    0
    2
    4:8
    3
    P
    V
    P
    27
    LensLensLEN
    3
    1
    0
    2
    3:7
    3
    P
    P
    V
    28
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    3
    1
    0
    2
    4:9
    3
    P
    V
    P
    29
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    30
    RB LipskoRB LipskoLEI
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    V
    P
    31
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    32
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    33
    VikingVikingVIK
    3
    0
    1
    2
    5:9
    1
    P
    R
    P
    34
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    35
    LilleLilleLIL
    3
    0
    0
    3
    4:10
    0
    P
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    3
    0
    0
    3
    1:13
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Futbalisti LASK Linz oslavujú víťazstvo na ihrisku Sportingu Lisabon v Lige majstrov.rozhovor
    Futbalisti LASK Linz oslavujú víťazstvo na ihrisku Sportingu Lisabon v Lige majstrov.rozhovor
    Rakúsky expert vyriekol slová, ktoré pre Slovan neveštia nič dobré: Musím vás sklamať
    Pavol Spáldnes 16:001
    Nachádzate sa tu:
    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Na prehry musia zabudnúť. Barcelona nie je o nič slabšia ako PSG či Real, tvrdí Gordon