Slovensko si pochvaľuje, no jedna vec mu prekáža. Kolumbijčan je v klube na východe spokojný

Futbalista Sabinova Fandenwer Erickson González Mendez.
Futbalista Sabinova Fandenwer Erickson González Mendez. (Autor: PC)
Peter Cingel|5. nov 2026 o 08:00
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V Mexiku strávil takmer päť rokov, v Poľsku ďalšie štyri. Teraz bojuje v klube na východe Slovenska.

Sabinov je okresné mesto v Prešovskom kraji, neďaleko krajského mesta. Prvá písomná zmienka o Sabinove pochádza z roku 1248.

Mesto má necelých 12 000 obyvateľov a futbal sa tu hráva už viac ako 100 rokov, od roku 1921. Miestny klub MFK Slovan Sabinov v súčasnosti účinkuje v III. lige, skupine Východ.

Sabinovčanom sa v jesennej časti súťaže príliš nedarilo. Pohybovali sa v dolnej časti tabuľky a jesennú časť zakončili so siedmimi bodmi, ktoré získali za jedno víťazstvo a štyri remízy. Svojím účinkovaním určite nemôžu byť spokojní.

v klube však veria, že počas zimnej prípravy urobia všetko pre to, aby bola jarná odveta úspešnejšia a mužstvo sa v tabuľke posunulo na vyššie priečky.

Mužstvá z východného Slovenska v tretej a štvrtej lige si už dnes nevieme predstaviť bez juhoamerických legionárov z Bolívie, Kolumbie či Brazílie. Jedným zo zahraničných hráčov Slovana Sabinov je aj 33-ročný obranca FANDENWER ERICKSON GONZÁLEZ MENDEZ.

Kolumbijskému zadákovi Sabinova sme položili niekoľko otázok.

Ako sa vyvíjala vaša futbalová kariéra?

Som kolumbijský futbalista z mesta Sogamoso. Mám skúsenosti z viacerých zahraničných líg. V 19 rokoch som debutoval v najvyššej kolumbijskej súťaži. Následne som zamieril do Panamy a potom do Mexika, kde som pôsobil takmer päť rokov. Neskôr som hral v Belize v Strednej

Amerike. Potom sa naskytla možnosť odísť do Poľska, kde som strávil štyri roky. Na Slovensku pôsobím tri a pol roka.

Futbalista Sabinova Fandenwer Erickson González Mendez.
Futbalista Sabinova Fandenwer Erickson González Mendez. (Autor: PC)

Čo vás priviedlo na Slovensko?

Na Slovensko som prišiel z poľského futbalu. Môj manažér mi sprostredkoval angažmán, pretože jeden zo slovenských klubov potreboval hráča na moju pozíciu. Práve preto som sa rozhodol prijať túto ponuku.

V ktorých kluboch ste na Slovensku pôsobili?

Začínal som v tretej lige v MFK Snina. Neskôr som hral druhú ligu za Starú Ľubovňu. Následne som pôsobil v kluboch FK Poprad a MFK Vranov. V súčasnosti som hráčom Sabinova.

Čo vás priviedlo do Sabinova?

Do Sabinova som prišiel vďaka projektu, ktorý predstavil klub na čele s prezidentom a trénerom Bašistom. Po obmene hráčskeho kádra sa objavila možnosť prísť do mužstva a tréner mal o mňa záujem. Rozhodol som sa preto v klube zostať.

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Ako hodnotíte účinkovanie vášho mužstva v tretej lige?

Momentálne sa nenachádzame v jednoduchej situácii. Mužstvo prechádza obmenou kádra, prišli noví hráči a tréner prináša novú hernú koncepciu. S pribúdajúcimi zápasmi sa naša hra zlepšuje, ale je to proces, ktorý si vyžaduje čas.

Dúfame, že prvú polovicu sezóny ukončíme čo najlepšie. Počas zimnej prípravy chceme naďalej pracovať a do jarnej časti vstúpiť s jasnejšou predstavou o našej hre.

Ako ste spokojný so svojím účinkovaním v mužstve?

Z osobného hľadiska som spokojný. Pravidelne nastupujem do zápasov, hrávam každých osem dní a postupne pribúdajú aj odohrané minúty. To mi prináša potrebnú kontinuitu a sebavedomie, vďaka ktorým môžem pomáhať mužstvu.

Po fyzickej stránke sa cítim veľmi dobre a so svojimi výkonmi som spokojný. Nechcem sa však uspokojiť s tým, čo som dosiahol. Budem naďalej pracovať, aby som pomohol klubu posunúť sa v tabuľke na lepšie priečky.

Futbalista Sabinova Fandenwer Erickson González Mendez.
Futbalista Sabinova Fandenwer Erickson González Mendez. (Autor: PC)

Vašou rodnou rečou je španielčina. Ako komunikujete so spoluhráčmi?

S viacerými spoluhráčmi komunikujem v angličtine, rovnako aj s trénerom. S mojím krajanom a kamarátom Davidom Velásquezom hovorím po španielsky. Naučil som sa aj niekoľko slovenských slov, takže v oblasti komunikácie nemám väčšie problémy.

Ako sa vám na Slovensku páči?

Slovensko je krásna a veľmi pokojná krajina. Má dobrú gastronómiu a ľudia sú tu milí a priateľskí. Jediné, čo mi príliš nevyhovuje, je chladné počasie.

Zima je pre mňa najnáročnejším obdobím, ale snažím sa na tunajšie podmienky zvyknúť, hoci to nie je jednoduché.

Tabuľka III. liga Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICE
13
8
3
2
22:8
27
V
P
V
V
V
2
OFK - SIM RaslaviceOFK - SIM RaslaviceOFK - SIM Raslavice
13
8
2
3
22:16
26
V
R
V
P
V
3
MFK Spartak MedzevMFK Spartak MedzevMFK Spartak Medzev
13
8
2
3
27:18
26
V
R
V
V
V
4
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
13
7
4
2
28:16
25
R
V
V
R
P
5
MŠK Tesla StropkovMŠK Tesla StropkovMŠK Tesla Stropkov
13
6
2
5
24:14
20
V
V
P
V
P
6
Partizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠK
13
6
2
5
23:23
20
P
R
V
P
V
7
Futbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová Ves
13
6
1
6
20:18
19
P
V
P
P
P
8
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
13
6
1
6
24:21
19
V
V
P
V
R
9
ŠK Odeva LipanyŠK Odeva LipanyŠK Odeva Lipany
13
5
3
5
24:20
18
P
R
P
R
P
10
MFK SninaMFK SninaMFK Snina
13
4
5
4
15:18
17
V
P
V
R
R
11
FK PopradFK PopradFK Poprad
13
5
2
6
21:19
17
P
R
P
R
V
12
MFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad Topľou
13
4
2
7
14:29
14
R
P
V
V
P
13
MFK Slovan SabinovMFK Slovan SabinovMFK Slovan Sabinov
13
1
4
8
4:19
7
P
R
P
P
R
14
1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok
13
0
1
12
7:36
1
P
P
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Futbalista Sabinova Fandenwer Erickson González Mendez.rozhovor
    Futbalista Sabinova Fandenwer Erickson González Mendez.rozhovor
    Slovensko si pochvaľuje, no jedna vec mu prekáža. Kolumbijčan je v klube na východe spokojný
    Peter Cingeldnes 08:00
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