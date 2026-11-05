Slovensko si pochvaľuje, no jedna vec mu prekáža. Kolumbijčan je v klube na východe spokojný

Sabinov je okresné mesto v Prešovskom kraji, neďaleko krajského mesta. Prvá písomná zmienka o Sabinove pochádza z roku 1248.
Mesto má necelých 12 000 obyvateľov a futbal sa tu hráva už viac ako 100 rokov, od roku 1921. Miestny klub MFK Slovan Sabinov v súčasnosti účinkuje v III. lige, skupine Východ.
Sabinovčanom sa v jesennej časti súťaže príliš nedarilo. Pohybovali sa v dolnej časti tabuľky a jesennú časť zakončili so siedmimi bodmi, ktoré získali za jedno víťazstvo a štyri remízy. Svojím účinkovaním určite nemôžu byť spokojní.
v klube však veria, že počas zimnej prípravy urobia všetko pre to, aby bola jarná odveta úspešnejšia a mužstvo sa v tabuľke posunulo na vyššie priečky.
Mužstvá z východného Slovenska v tretej a štvrtej lige si už dnes nevieme predstaviť bez juhoamerických legionárov z Bolívie, Kolumbie či Brazílie. Jedným zo zahraničných hráčov Slovana Sabinov je aj 33-ročný obranca FANDENWER ERICKSON GONZÁLEZ MENDEZ.
Kolumbijskému zadákovi Sabinova sme položili niekoľko otázok.
Ako sa vyvíjala vaša futbalová kariéra?
Som kolumbijský futbalista z mesta Sogamoso. Mám skúsenosti z viacerých zahraničných líg. V 19 rokoch som debutoval v najvyššej kolumbijskej súťaži. Následne som zamieril do Panamy a potom do Mexika, kde som pôsobil takmer päť rokov. Neskôr som hral v Belize v Strednej
Amerike. Potom sa naskytla možnosť odísť do Poľska, kde som strávil štyri roky. Na Slovensku pôsobím tri a pol roka.
Čo vás priviedlo na Slovensko?
Na Slovensko som prišiel z poľského futbalu. Môj manažér mi sprostredkoval angažmán, pretože jeden zo slovenských klubov potreboval hráča na moju pozíciu. Práve preto som sa rozhodol prijať túto ponuku.
V ktorých kluboch ste na Slovensku pôsobili?
Začínal som v tretej lige v MFK Snina. Neskôr som hral druhú ligu za Starú Ľubovňu. Následne som pôsobil v kluboch FK Poprad a MFK Vranov. V súčasnosti som hráčom Sabinova.
Čo vás priviedlo do Sabinova?
Do Sabinova som prišiel vďaka projektu, ktorý predstavil klub na čele s prezidentom a trénerom Bašistom. Po obmene hráčskeho kádra sa objavila možnosť prísť do mužstva a tréner mal o mňa záujem. Rozhodol som sa preto v klube zostať.
Ako hodnotíte účinkovanie vášho mužstva v tretej lige?
Momentálne sa nenachádzame v jednoduchej situácii. Mužstvo prechádza obmenou kádra, prišli noví hráči a tréner prináša novú hernú koncepciu. S pribúdajúcimi zápasmi sa naša hra zlepšuje, ale je to proces, ktorý si vyžaduje čas.
Dúfame, že prvú polovicu sezóny ukončíme čo najlepšie. Počas zimnej prípravy chceme naďalej pracovať a do jarnej časti vstúpiť s jasnejšou predstavou o našej hre.
Ako ste spokojný so svojím účinkovaním v mužstve?
Z osobného hľadiska som spokojný. Pravidelne nastupujem do zápasov, hrávam každých osem dní a postupne pribúdajú aj odohrané minúty. To mi prináša potrebnú kontinuitu a sebavedomie, vďaka ktorým môžem pomáhať mužstvu.
Po fyzickej stránke sa cítim veľmi dobre a so svojimi výkonmi som spokojný. Nechcem sa však uspokojiť s tým, čo som dosiahol. Budem naďalej pracovať, aby som pomohol klubu posunúť sa v tabuľke na lepšie priečky.
Vašou rodnou rečou je španielčina. Ako komunikujete so spoluhráčmi?
S viacerými spoluhráčmi komunikujem v angličtine, rovnako aj s trénerom. S mojím krajanom a kamarátom Davidom Velásquezom hovorím po španielsky. Naučil som sa aj niekoľko slovenských slov, takže v oblasti komunikácie nemám väčšie problémy.
Ako sa vám na Slovensku páči?
Slovensko je krásna a veľmi pokojná krajina. Má dobrú gastronómiu a ľudia sú tu milí a priateľskí. Jediné, čo mi príliš nevyhovuje, je chladné počasie.
Zima je pre mňa najnáročnejším obdobím, ale snažím sa na tunajšie podmienky zvyknúť, hoci to nie je jednoduché.