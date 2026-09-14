Spartak posilnil káder mladým talentom z Porta. Má skvelé vyhliadky do budúcna, hovorí Škrtel

Dennis Konney
Dennis Konney (Autor: FB / FC Spartak Trnava﻿)
TASR|14. sep 2026 o 15:07
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V malom Ríme už nepokračuje nigérijský krídelník Hillary Gong.

Futbalový klub FC Spartak Trnava informoval o zmenách v kádri. V „malom Ríme“ už nepokračuje nigérijský krídelník Hillary Gong a do tímu pribudol ghanský stredopoliar Dennis Konney.

Vedenie Spartaka sa s 27-ročným Gongom, ktorý počas necelých dvoch sezón a 28 zápasov strelil 7 gólov, dohodlo na ukončení zmluvy.

„Hillary prišiel do klubu s určitými ambíciami, ktoré sa mu bohužiaľ nepodarilo naplniť podľa jeho predstáv, ani podľa predstáv klubu.

Očakávania boli z oboch strán väčšie, preto sme sa dohodli, že bude najlepšie, keď sa naše cesty rozídu a Hillary skúsi šťastie niekde inde,“ vysvetlil v pondelok pre klubový web športový riaditeľ Martin Škrtel.

Trnavský klub ešte predtým, v nedeľu večer, oznámil príchod 20-ročného ghanského záložníka Dennisa Konneyho z B-tímu FC Porto, ktorý podpísal so Spartakom 3-ročnú zmluvu.

„Po absolvovanej skúške sme sa rozhodli, že mu ponúkneme 3-ročný kontrakt, na ktorom sme sa aj dohodli.

V Dennisovi k nám prichádza mladý, talentovaný futbalista s potenciálom do budúcna, keď svojho času podpísal 6-ročnú zmluvu v FC Porto, čo o niečom vypovedá. Je fyzicky veľmi dobre vybavený, silný, vysoký a najmä futbalový, čím sú hráči, ktorí vyrastali v Portugalsku známi.

Má skvelé vyhliadky do budúcna, aktuálne má možno drobné kondičné resty, ale to je niečo, na čom vieme popracovať.

Sme radi za takéhoto talentovaného hráča a veríme, že jeho adaptácia bude rýchla,“ povedal Škrtel.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
7
6
1
0
23:3
19
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
5
2
1
21:16
17
R
V
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
2
1
19:8
17
V
R
P
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
4
1
2
18:8
13
R
P
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:16
11
R
P
R
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
8
3
1
4
8:11
10
P
V
V
V
P
7
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
7
2
3
2
19:18
9
P
V
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
8
2
2
4
11:18
8
P
R
P
P
P
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
8
2
1
5
9:20
7
V
P
R
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
7
1
2
4
9:18
5
P
P
V
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
8
0
5
3
7:12
5
R
R
R
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
8
1
2
5
8:16
5
V
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Dennis Konney
    Dennis Konney
    Spartak posilnil káder mladým talentom z Porta. Má skvelé vyhliadky do budúcna, hovorí Škrtel
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    Domov»Futbal»Slovensko»Spartak posilnil káder mladým talentom z Porta. Má skvelé vyhliadky do budúcna, hovorí Škrtel